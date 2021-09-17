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Я напружуюся, коли слухаю російську мову – Данилов

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
17 вересня, 19:48
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Секретар РНБО на брифінгу розповів, що у Львові менше патріотів, ніж в Луганську
Сьогодні відбулося засідання РНБО
Сьогодні відбулося засідання РНБО / Фото: Колаж: Сьогодні

Секретар РНБО Олексій Данилов сьогодні сказав журналістам, що його напружує, коли він чує російську мову. А все тому що журналіст задав йому питання російською мовою.

Це сталося під час брифінгу РНБО, 17 вересня.

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"Давайте ще раз уточніть, а то я не зрозумів, ви по-російськи розмовляєте, ще раз давайте. Я напружуюся, коли слухаю російську мову", – сказав Данилов.

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Після чого журналіст зазначив, що Данилов родом з Луганська і повинен розуміти про що він говорить.

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"Якщо я з Луганська, то ви думаєте, що в Луганську всі розмовляють російською? Придумали собі таку нісенітницю і несете її чомусь по світу. Кількість патріотів, які є в Луганську, повірте, вона може не менше, ніж у Львові", – додав він.

РНБО – зброя Зеленського

  • З лютого поточного року засідання РНБО стали надзвичайно цікавими з гучними результатами, чого раніше ще не було. Під удар вже потрапили кум Путіна Медведчук, бізнесмен Фірташ, сотні "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів.
  • 30 липня вперше пройшло виїзне засідання, причому на Донбасі. Олексій Данілов обіцяє, що така практика продовжиться й надалі для того, щоб і місцеві органи влади могли брати участь у засіданнях.
  • Володимир Зеленський говорив, що РНБО – це один із видів його зброї. За його словами, він "втомився домовлятися" і вважає, що достатньо за необхідності "одного попередження", а потім будуть жорсткі заходи.

Нагадаємо, 21 серпня президент Володимир Зеленський підписав укази про введення санкцій проти Гужви, Шарія та їхніх соратників, а також афілійованих з ними інформресурсів.

Також на нещодавньому засіданні РНБО було ухвалено рішення про введення санкцій проти десятків російських чиновників і суддів, а також посібників окупантів у Криму і на Донбасі. У відповідь Росія ввела санкції проти 922 українських чиновників, політиків та інших осіб.

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