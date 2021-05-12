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"Я не той Тарас Козак!" – у тезки нардепа виникли проблеми через ім'я

12 травня, 12:56

Віталій Семченко Віталій Семченко

Так було після появи інформації про те, що перший Тарас Козак став власником телеканалу NewsOne. Так відбувається і зараз

У подсанкціонного нардепа "ОПЗЖ" Тараса Козакає повний тезка – економічний експерт і депутат Київської облради. Через це у останнього часто виникають проблеми.

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Так було після появи інформації про те, що перший Тарас Козак став власником телеканалу NewsOne:

Так сталося і зараз, коли депутату від "ОПЗЖ" оголосили про підозру.

"Я не той Тарас Козак!!", – підкреслив економіст.

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Що було раніше?

Народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголошено про підозру в скоєнні державної зрадиі замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

За даними СБУ, українські політики в 2015 році вступили в змову з президентом Росії Володимиром Путіним для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря.

А в серпні 2020 року Медведчук направив Козаку, який тоді перебував на території РФ, секретні дані про розташування військового підрозділу ЗСУ, його особовий склад і бойову підготовку. Інформація призначалася для спецслужб Росії.

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