"Я подам в суд": Павло Фукс про введення санкцій РНБО

Бізнесмен заявив, що не має ніякого відношення до компанії "Голден Дерік"

Павло Фукс. Фото: ua-rating

Бізнесмен Павло Фукс прокоментував введення проти нього санкцій РНБО. Він заявив, що це особиста помста секретаря РНБО Олексія Данилова.

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Про це він сказав в прямому ефірі "Украіна24".

"Це помста Данилова особиста, він ввів в оману Президента і інших людей, які приймали сьогодні таке рішення. Від себе я хочу сказати, що я громадянин України, який платить податки, великі податки країні. За мої податки забезпечується армія, будуються лікарні, школи ...", – каже Фукс.

За його словами, він не залишить це просто так, і буде боротися за своє ім'я.

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"Я обов'язково подам в суд на це рішення і особисто на цю людину", – заявив бізнесмен.

Також він додав, що не має ніякого відношення до компанії "Голден Дерік".

"Ніколи. Це легко перевірити, користуючись відкритими джерелами інформації і точно легко перевірити, використовуючи можливості РНБО. Так само легко перевірити, що дружина секретаря РНБО Данилова Людмила Володимирівна Данилова має частку в компаніях, якими також володіє Юрій Михайлович Бродський (син скандального Михайла Бродського)", – говорить Фукс.

Нагадаємо, що сьогодні Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

Раніше ми писали, що Верховний Суд відмовив Фірташу в отриманні 250 млн доларів з Одеського припортового заводу.

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