"Я зрозуміла, що на допомогу ніхто не прийде". Постраждала від домагань у поїзді розповіла подробиці

В "Укрзалізниці" прокоментували інцидент і вже знайшли винних

Скандал стався в поїзді Львів - Маріуполь. Фото: колаж "Сьогодні

Пасажир напідпитку в поїзді Львів – Маріуполь пів ночі тримав в страху своїх сусідок по купе. Не заспокоїли його ні провідниця, ні начальник поїзда, ні поліцейські.

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Одна з дівчат – Катерина – розповіла журналістам "Сьогодні" деталі тієї страшної поїздки.

Чоловік, якого звинувачують у домаганнях, заявляє, що нічого поганого не зробив. На відео він пояснює поліції, що вночі просто запропонував шоколадку сусідкам в купе. Зате дівчата стверджують – пропозиції були зовсім інші. Чоловік цікавився чи сплять вони оголеними, грубо залицявся, слухав гучну музику і з товаришами зловживав алкоголем.

Катерина їхала до рідних. По допомогу кинулася до провідниці, а також до начальника поїзда. За словами дівчини, вони тільки зробили зауваження. Поліцію на найближчий зупинці викликав хлопець сусідки, який чекав її вдома. Але і правоохоронці мало чим допомогли. Докучливий чоловік так і залишився в купе, а дівчат переселили.

"Я зрозуміла, що тобі на допомогу ніхто не прийде. Ось коли поліція його не вивела, хоча вона мала право на це, 100 відсотків. Мені було страшно після того, як поліція нічого не зробила. Мені було страшно після того, як нас виселили, а людина, яка викликала всю цю тяганину, він продовжував спокійно і тихо їхати на своєму місці", – говорить Катерина.

Що кажуть в поліції

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Правоохоронці мали право зняти нетверезих пасажирів з поїзда, але не зробили цього, оскільки не було формальних підстав.

"Провідником або начальником поїзда на проїзному документі пасажира проставляється відмітка – відмовлено в перевезенні. Складається акт про зняття пасажира з поїзда. І на підставі цього акту далі працівники поліції мають право затримувати. Якщо ця особа у нетверезому стані – для того, щоб доставити його на медичне обстеження", – сказав заступник начальника Тернопільського районного управління поліції Іван Рибчак.

Але роботу патрульних все одно перевірять.

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Що кажуть в "Укрзалізниці"

В "Укрзалізниці" вже з'ясували, що помилку допустив саме начальник поїзда. Він повинен проставити відмітку про відмову у перевезенні. Хоча з іншого боку, його дії теж були правильні.

"Якщо начальник поїзда бачить конфлікт або спірну ситуацію, він перш за все запропонує розселити учасників в різні купе. Це якраз те, що пішло не за планом у випадку з Катериною. Це взагалі дуже показовий кейс, який підсвітив відразу всі проблеми в купе", – заступник директора пасажирської компанії "Укрзалізниця" Олександр Шевченко.

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З минулого року до потягів повернули охорону. Але частково – тільки на десяток рейсів.

І правоохоронці, і самі залізничники будь-яку сумнівну ситуацію закликають відразу знімати на відео. Звертатися до провідників і начальника поїзда, а якщо ті не реагують – на гарячу лінію компанії.

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