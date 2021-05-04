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"Я проспав": влогер Івангай ошелешив відповіддю про окупацію Криму (відео)

4 травня, 13:54

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Іван Рудський поскаржився на Дудя за вирізану частину інтерв'ю, але, схоже, краще б він цього не робив

Український влогер Іван Рудський (Івангай) "проспав" момент окупації Криму Росією, але водночас заявляє, що його це сильно схвилювало і він гордий тим, як українці відстоюють свободу. Про це він розповів у вирізаній частині інтерв'ю з Юрієм Дудем.

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На питання, як він відреагував на анексію Криму, влогер відповів: "Та я проспав, я десь був за кордоном, напевно".

Потім він уточнив, що мав на увазі, що проспав сам момент вторгнення Росії на український півострів з його подальшою окупацією.

На уточнююче питання, чи хвилювало його, що РФ віджала Крим в України, Івангай відповів: "Так, звичайно... Мене як підлітка дуже хвилювало".

"Ми дійсно за незалежність, ми за свободу... Ти ж бачиш, що це суспільна ідея, нікому не нав'язана. Ти її підтримуєш, всі її обговорюють. Ти такий: окей, це правда, це не куплено і ти пишаєшся цим", – каже Рудський.

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"Я проспав": влогер Івангай ошелешив відповіддю про окупацію Криму (відео)
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Потім Івангай заплутався в Майданах і окупації Криму і просто сказав, що він хотів хоч що-небудь зробити.

"Арт малював максимум, в "Вконтакті" на аватарку поставив, де людина і герб України, роздавлений плакат Януковича", – сказав він.

Далі влогер почав говорити і відповідати на питання зовсім недоладно, схоже, не зовсім розуміючи суті питання. Дивіться відео:

Відео: t.me/yurydud

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Івангай образив Дудяза те, що той вирізав частину інтерв'ю про Голодомор і НКВД.

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