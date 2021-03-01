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"Я просто змогла відпочити": Тимошенко прокоментувала свій новий імідж (відео)

1 березня, 14:58

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вона переконує, що не робила пластичної операції

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко розповіла, завдяки чому помолодшала на кілька десятків років.

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Про це вона сказала KYIV.LIVE.

"Я хочу заспокоїти усіх ваших глядачів, я просто змогла тридцять днів відпочити", - сказала Тимошенко.

Тимошенко запевняє, що її зовнішній вигляд ніяк не пов'язаний з пластичною операцією.

"Я довго не могла собі дозволити цей відпочинок, але на новорічні свята ми з родиною відпочили, і, можливо, це трохи вплинуло й на зовнішній вигляд. Але, як ви бачите, ефект закінчується, бо темп роботи надто високий", – запевнила Юлія Володимирівна.

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Проте пластичний хірург Сергій Дербак переконаний, що політик все ж таки побувала під ножем хірурга.

"Дивлячись на обличчя Юлії Володимирівни, видно, що була зроблена підтяжка обличчя, блефаропластика – пластика повік і контурна пластика. На її обличчі видно, що в недостатні об’єми вилиць був уведений філер," – зазначив пластичний хірург.

Нагадаємо, що за час політичної кар'єри Юлія Тимошенко кілька разів змінювала свій образ. Сайт "Сьогодні" вже показував ТОП-5 найяскравіших перевтілень Тимошенко. Наприклад, вона починала в кінці 90-х років зі звичайнісінької зачіски – розпущеного напівдовгого волосся, не змінюючи свій натуральний колір. Пізніше з'явилася її знаменита коса. А останнім часом було просто випрямлене довге волосся.

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Юлія Тимошенко імідж пластична операція політик пластична хірургія
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