"Я просто змогла відпочити": Тимошенко прокоментувала свій новий імідж (відео)

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко розповіла, завдяки чому помолодшала на кілька десятків років.
Про це вона сказала KYIV.LIVE.
"Я хочу заспокоїти усіх ваших глядачів, я просто змогла тридцять днів відпочити", - сказала Тимошенко.
Тимошенко запевняє, що її зовнішній вигляд ніяк не пов'язаний з пластичною операцією.
"Я довго не могла собі дозволити цей відпочинок, але на новорічні свята ми з родиною відпочили, і, можливо, це трохи вплинуло й на зовнішній вигляд. Але, як ви бачите, ефект закінчується, бо темп роботи надто високий", – запевнила Юлія Володимирівна.
Проте пластичний хірург Сергій Дербак переконаний, що політик все ж таки побувала під ножем хірурга.
"Дивлячись на обличчя Юлії Володимирівни, видно, що була зроблена підтяжка обличчя, блефаропластика – пластика повік і контурна пластика. На її обличчі видно, що в недостатні об’єми вилиць був уведений філер," – зазначив пластичний хірург.
Нагадаємо, що за час політичної кар'єри Юлія Тимошенко кілька разів змінювала свій образ. Сайт "Сьогодні" вже показував ТОП-5 найяскравіших перевтілень Тимошенко. Наприклад, вона починала в кінці 90-х років зі звичайнісінької зачіски – розпущеного напівдовгого волосся, не змінюючи свій натуральний колір. Пізніше з'явилася її знаменита коса. А останнім часом було просто випрямлене довге волосся.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк