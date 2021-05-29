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Я знову зможу одягти кітель. Поклонська оголосила, що повернеться в окупований Крим

29 травня, 08:35

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зрадниця України заявила про свої наміри повернутись на тимчасово окупований півострів, де під час анексії була так званим "прокурором Криму"

Депутат Держдуми Наталія Поклонська оголосила про зняття своєї кандидатури з праймеріз "Єдиної Росії" і анонсувала перехід на іншу роботу.

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Про це вона повідомила в своєму Telegram.

Поклонська не стала розкривати, на яку саме роботу вона йде, проте натякнула, що повертається у тимчасово окупований Крим. Також вона додала, що знову одягне кітель.

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"Я не ходжу і не пропадаю. Скоро побачимося на моїх прийомах в Криму.. Скажу ще, що я знову зможу одягти кітель. Тільки нехай залишиться інтригою, який саме", – сказала Поклонська.

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Раніше ми повідомляли, що відомий український журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у зрадниці України і незаконно обраної депутатом Державної думи Росії колишнього т.зв. "прокурора окупованого Криму" Наталії Поклонскої, яке викликало серйозний резонанс.

Також нагадаємо, Поклонська потрапила в конфуз через книгу про анексію Криму.

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