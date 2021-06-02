Яценюк: Бути народженим в СРСР і бути радянською людиною – дві великі різниці

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що сьогоднішня українська влада по своїй природі є необільшовиками.

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Про це він сказав в ефірі програми "Говорить Жадан" на "Радіо НВ".

"Багато може бути речей, які пояснюють, чому саме ці люди, які прийшли до влади в Україні, представляють ідеологію, згубну ідеологію, яка була на теренах України доволі тривалий час. Чому вона "нео"? Тому що вона зараз запакована по-іншому. В жарти, відео, цікаві тексти. Тобто, вона зараз запакована в такий модерновий популізм", – зазначив Арсеній Яценюк.

"Але смердить більшовизмом. Можливо, це пов’язано з тим, де хто народився, де як прожили життя. Ми ж не вибираємо місця народження. Більше того, і ви (ведучий програми Сергій Жадан – ред.), і я – ми з вами були народжені в СРСР. Але бути народженим в СРСР і бути радянською людиною – це дві великі різниці", – додав лідер "Народного фронту".

Він підкреслив, що представники чинної влади за віком – молоді люди.

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"І в мене відчуття, що вони попали в якусь машину часу, яку вони самі для себе облаштували, і в цій машині часу вони живуть в позавчорашньому дні, в позавчорашній Україні навіть", – зазначив Яценюк.

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Лідер "Народного фронту" припустив, що може бути причиною такого.

"Це проблема політичної кесонної хвороби. Для того, щоб дійти до найвищих щаблин влади – і це стосується не тільки влади, але в першу чергу влади, – мусиш пройти певний період, мусиш пройти не просто певний період, а крок за кроком з самого низу до самого верху, щоб ти зрозумів узагалі, як це працює. Тому що якщо в тебе цього немає, ти взлетів наверх – і все, ти починаєш жити у своїй бульбашці у віртуальній реальності", – підсумував Яценюк.

Раніше Яценюк заявив, що за два роки борг України виріс на три оборонні бюджети.

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Крім того, лідер "Народного фронту" розповів, що думає про підвищення податків. Подробиці в сюжеті "Сьогодні":