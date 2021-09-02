Яценюк про візит Зеленського в США: "Оптика зустрічі – правильна"

Арсеній Яценюк позитивно оцінив візит президента України до Сполучених Штатів

Арсеній Яценюк позитивно оцінив візит Зеленського в США / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Вектор обговорення питань на зустрічі президента України Володимира Зеленського з лідером США Джо Байденом був обраний правильний, однак питання "Північного потоку -2" залишилося невирішеним. На цьому наголосив голова Київського безпекового форуму (КБФ), прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн дискусії Форуму .

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"Оптика в цій зустрічі була правильна і в цілому зустріч виявилася безсумнівно хорошою", – таку характеристику дав Яценюк.

Позитивну оцінки від колишнього прем'єра отримала також спільна заява Сполучених Штатів і України.

"Це певний план дій між нашими двома країнами. Це дуже чітко визначені результати, які мають бути досягнуті українською стороною. І дуже чітко визначені цілі, досягнення яких має бути підтримано владою США. Дуже важливо, що обидва президенти погодили чітко визначений порядок денний і дорожню карту", – сказав Яценюк.

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Домашнє завдання

Після візиту тепер необхідно виконати своє домашнє завдання.

"Ключовим питанням є те, чи Україна готова зробити свою частину роботи, чи український уряд і президент це втілять. Переконаний, що це єдиний варіант, адже це воля українського народу – мати потужну демократичну процвітаючу Україну, яка раніше чи пізніше стане членом НАТО, Україну, яка буде енергетично незалежною, буде потужним партнером і союзником США і стане членом Європейського Союзу в майбутньому", – резюмував Яценюк.

Невирішене питання

Голова КБФ також зазначив кілька питань, які ще необхідно вирішити. Зокрема, "Північний потік-2".

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"Це не просто двостороннє питання між Україною і США. Воно передбачає, як мінімум, співпраця між Україною, Німеччиною, Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Адже це антиамериканський, антиукраїнський і антиєвропейський проєкт".

Арсеній Яценюк підкреслив, що Європа вже постраждала від цього проекту, так як російський "Газпром" почав маніпулювати енергетичним ринком ЄС і вже отримав 6 млрд доларів тільки за останні 3 місяці.