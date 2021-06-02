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Яценюк потролив Козака: бреше у стилі Гебельса

2 червня, 22:06

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Лідер "Народного фронту" спростував заяви Кремля про купівлю продукції з Росії

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк / Фото: Facebook

Останні заяви заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака на адресу лідера "Народного фронту", прем’єр-міністра (2014-2016) Арсенія Яценюка є провокацією і брехнею в стилі Геббельса.

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Про це український політик написав на своїй сторінці у Facebook.

"Путінський васал і друг Медведчука ФСБшник Козак заявив, що я в ряду з іншими особами сплачую за якусь продукцію Росії. Тупа провокація і брехня в стилі Геббельса, яким захоплюється Путін", – заявив Яценюк.

Політик погодився, що платив за кращих юристів, котрі виграли суди у "Газпрому" на 5 млрд доларів і відмовилися від російського газу, який Україна не купує більше 2000 днів; за польоти регулярними рейсами до лідерів США і ЄС, щоб ввести санкції проти РФ.

Лідер "Народного фронту" наголосив, що "підписував бюджет України, щоб платити українським воїнам, які захищають Україну від Росії; купувати озброєння для українських Збройних Сил; утримувати фахівців у владі, що вводили ембарго на російські товари і забороняли польоти до РФ; щоб ввести санкції проти РФ та накласти мораторій на виплату боргу Росії у розмірі 3 млрд доларів, які Путін дав Януковичу як хабар за непідписання Угоди про Асоціацію з ЄС".

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"Кремль також мені відплатив – через винесення рішення суду про моє заочне затримання та арешт начебто за вбивство 30 російських солдатів у Чечні та внесенням мене у список всіх можливих санкцій. Про це цей працівник КДБ забув нагадати", – зазначив Яценюк.

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"А ще він забув нагадати про особисте для Путіна і Козака: заява про злочин Медведчука та рішення ВР про санкції проти його пропагандистської машини – справа "Народного фронту", який я очолюю", – резюмував він.

Нагадаємо, російський суд залишив в силі рішення про заочний арешт Яценюка – там вважають, що український екс-прем'єр воював проти російської армії в Чечні на початку 1990-х років.

Також нагадаємо, про що ще розповідали новини "Сьогодні":

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