Яценюк прокоменував свідчення Медведчука: в них немає найбільш важливого

Експрем'єр наголосив, що має бути кримінальне провадження щодо тих, хто готував та розпочав війну проти України

Арсеній Яценюк прокоментував свідчення Віктора Медведчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк вважає, що кримінальне провадження має бути не тільки щодо Медведчука, а й по відношенню до тих, хто готував та розпочав війну проти України.

Про це він заявив у ефірі Радіо НВ.

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Він підкреслив, що у свідченнях Медведчука "не почув найбільш важливого – свідчень проти його кума Путіна":

"Я там не почув свідчень проти його "подельников" – це всякі козаки, суркови і всі інші, з ким спілкувався Медведчук", – сказав експрем'єр

Яценюк вважає, що вкрай важливо, щоб Медведчук дав покази на Путіна.

"Щоб ми розслідували кримінальне провадження по відношенню і до Медведчука, і нарешті повинно бути відкрите кримінальне провадження по відношенню до Путіна і інших злочинців, які розпочали війну проти України і готували цю війну", – наголосив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що він та його політсила "Народний фронт" жорстко виступали проти Медведчука, фракція НФ неодноразово блокувала парламент з вимогою притягти Медведчука до відповідальності.

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"Більше того, підставою для закриття телеканалів з медведчуківського пулу було рішення ВР, ініційоване фракцією "Народний фронт", зі зверненням до РНБО щодо введення санкцій по відношенню до цих каналів", – заявив політик.

Він зазначив, що Росія контролювала значний обсяг українського медійного ресурсу, і він це "відчув на собі".

"Всі фейки про мільярд, про 24 вілли в Маямі, про мої паспорти, про Чеченську війну, про "Стіну" – всі ці фейки генерувалися в першу чергу росіянами. Я просто це на своїй шкурі все знаю", – розказав Яценюк.

Щодо справи про закупівлю вугілля в ОРДЛО Арсеній Яценюк нагадав, що як прем’єр-міністр України 2014 року дав пряму вказівку закуповувати вугілля в ПАР, "щоб диверсифікувати енергопостачання, а Україна не замерзла і залишилася зі світлом і теплом".

"Потім виникла маса питань стосовно доцільності придбання цього вугілля. І я тоді звернувся до СБУ публічно на засіданні Кабінету міністрів і так само відправив відповідне протокольне рішення до СБУ, щоби розслідувати, що відбувається на вугільному ринку", – наголосив він.

Колишній прем'єр-міністр додав, що тоді так і не отримав відповіді.

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"Потім була ціла низка перевірок, в результаті яких не було встановлено фактів зловживань при придбанні цього південноафриканського вугілля. І, в принципі, рішення уряду про те, що диверсифіковувати закупівлю вугілля, було єдино правильним", – підкреслив він.

У процесі слідства у справі закупівлі вугілля з ОРДЛО, наголосив Арсеній Яценюк, "повинна бути в першу чергу справедливість, і не може бути жодної політичної мотивації в цій справі".

"У сьогоднішній Україні, в сьогоднішній історичний, драматичний момент, все може відбуватися тільки по закону і по справедливості. І жодної політичної інсинуації не повинно бути", – наголосив експрем'єр.

Арсеній Яценюк підкреслив, що істину має встановити суд і вона повинна ґрунтуватися на беззаперечних доказах.