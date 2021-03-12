Яценюк висловив повагу рішенням РНБО, але вказав на їх недолік

Екс-прем'єр вважає, що РНБО не має перетворитися на політичний орган

Рада національної безпеки та оборони стала одним із ключових органів прийняття державних рішень, проте не може перетворитися на політичний орган – у країні повинна працювати чесна судова система.

Реклама

Про це, як повідомляє пресс-служба партії "Народний фронт", наголосив її лідер, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" 12 березня.

Відповідаючи на запитання стосовно звернення президента Зеленського щодо рішень РНБО, Арсеній Яценюк наголосив: "Президент України звернувся до народу, і правильно робить. Тому що українцям треба роз’яснювати ті рішення, які приймає Рада національної безпеки і оборони, це його обов’язок".

Він підкреслив, що за останній місяць Рада національної безпеки і оборони стала одним із ключових органів прийняття державних рішень: "Ті рішення, які були спрямовані на захист національної безпеки, на захист життя українців, нашої територіальної цілісності й на підтримку незалежності, – заслуговують на найвищу повагу".

"Президент не один раз заявляв, що він сподівається, що правоохоронна і судова система будуть робити свою роботу", – зазначив він.

Реклама

В тренді Ляшко назвав умову для введення жорсткого карантину в Україні

Водночас, наголосив лідер "Народного фронту", рішення РНБО, наприклад, про запровадження санкцій – це оперативні тимчасові рішення.

"Йдеться про системність. Системність – це означає, що Рада національної безпеки не може перетворитися на політичний орган, і переконаний, що вона не перетвориться. І в країні повинна працювати чесна судова система", – наголосив він.

Тому президент має ініціювати зміни до Конституції в питанні судочинства, переконаний Арсеній Яценюк: "Чесна прокуратура і справедливе правосуддя в цілому. Тоді створена система і не дасть можливості, щоби були зловживання в країні, і притягне до відповідальності за скоєні злочини відповідно до закону. Тому що злочин, який скоєний і за який не відповідають, повторюється знову".

Нагадаємо, напередодні пройшло засідання РНБО, темою якого стали санкції проти російських банків, повернення "Мотор Січі" у державну власність та інші питання.

Відео: Сьогодні

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама