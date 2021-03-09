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Яценюк: Заповіт Шевченка "кайдани порвіте" – здійснився

9 березня, 10:43

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Слово Кобзаря об'єднувало український народ протягом майже двох століть

Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр в 2014-2016 роках Арсеній Яценюк вшанував пам'ять великого українського поета Тараса Шевченка у 207-ту річницю з дня його народження. Про це він написав у Facebook.

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За його словами, якби зараз Шевченко ожив, то побачив би у сучасній Україні багато того, про що мріяв свого часу: не забороняють писати українською мовою, як колись заборонили "писати і малювати" йому; не карають Сибіром за любов до свого народу.

"Бруд Москви", про яку писав Кобзар, ще заважає, але вже не диктує. Наша країна воює за свободу і залишається вільною. Перед сучасною Україною багато викликів, але заповіт "кайдани порвіте" – здійснився", – написав Яценюк.

Політик зазначив, що слово Кобзаря об'єднувало націю протягом майже двох століть.

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"Тарас Григорович незримо був з нами на Майданах і подовжує сталити нашу волю. З днем народження, Батьку Тарасе! Дякуємо, що своїм пророцтвом і поетичним словом ведеш український народ шляхом свободи", – додав Яценюк.

Як повідомляли новини "Сьогодні", вранці президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятника Шевченку.

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Раніше ми писали про ТОП-5 висловлювань Тараса Шевченка про Україну.

Тарас Григорович Шевченко – український поет, письменник і художник, громадський діяч. Один з найвідоміших і шанованих українців в світі. Народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Звенигородського повіту Київської губернії (нині Звенигородський район Черкаської області, Україна). У 24-річному віці його викупили з кріпацтва за серйозну суму (еквівалент 45 кг срібла).

Шевченко відомий насамперед як поет. Перша збірка віршів, "Кобзар", вийшла 1840 року. 1847 року за гостру політичну сатиру в творах, а також участь у "Кирило-Мефодіївському братстві" (таємній організації) його засудили до заслання. Повернутися на батьківщину Шевченко зміг тільки 1857 року, щоправда, до останніх днів свого життя поет перебував під таємним наглядом поліції. Менш відомий він як художник, водночас серед його робіт є понад 800 творів.

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Помер видатний Українець 10 березня 1861 року. Похований він був спочатку в Петербурзі, проте того ж року він був перепохований на Чернечій горі біля Канева.

Портрет Шевченка розміщений на 100-гривневій купюрі.

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Арсеній Яценюк Тарас Шевченко

Джерело: Сьогодні

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