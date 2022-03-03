Ядерні установки на ЧАЕС під загрозою: Україна просить закрити небо над країною

Україна просить МАГАТЕ невідкладно звернутися до НАТО

Україна назвала факт захоплення ЧАЕС військами РФ ядерним тероризмом / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна просить МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над ядерними об'єктами ЧАЕС та активізувати дії щодо недопущення актів ядерного тероризму. Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

"З метою повернення ситуації, пов'язаної з безпекою ядерних установок та об'єктів на майданчику ЧАЕС та в зоні відчуження, у правове поле, наполягаємо на вчиненні невідкладних рішучих дій щодо звернення МАГАТЕ до НАТО з вимогою ввести А2/AD zone (Anti Access/Area Denial, заборона доступу/закриття території) над територією України повітряного простору з урахуванням ризиків та географії розташування атомних станцій НАЕК "Енергоатом", – йдеться у зверненні.

Звернення підписали міністр енергетики Герман Галущенко, керівник Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков та голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

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