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Янукович-молодший поскаржився Венедіктовій на її прокурорів

26 липня 2021 23:23

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Син президента-втікача направив копії відкритого листа Володимиру Зеленському та спікеру Ради Дмитру Разумкову

Ірина Венедіктова й Олександр Янукович / колаж "Сьогодні"

Ірина Венедіктова й Олександр Янукович / колаж "Сьогодні"

Старший син президента-втікача Олександр Янукович направив генеральному прокурору Ірині Венедіктовій відкритого листа зі скаргою на нібито семирічну бездіяльність прокурорів у кримінальній справі проти нього.

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Про це повідомив його адвокат Юрій Кірасир у Facebook.

Янукович-молодший стверджує, що справа, пов'язана з ПрАТ "Артемівськ Вайнері", за якою його звинувачують в ухилянні від сплати податків суму близько 40 млн грн, сфабрикована Генеральною прокуратурою "з метою створення хоч якогось приводу для накладення санкцій Радою ЄС".

"Я знаю, чому ваші підлеглі і Ви не робите цього (не закривають кримінальну справу. – Ред.). Через сором за беззастережну довіру Ради Європи брехні української прокуратури про мою винуватість у якихось злочинах. І через страх виявлення фальсифікації справи прокурорами у разі її публічного розгляду в суді", – процитував адвокат лист сина президента-втікача.

Олександр Янукович і його адвокат стверджують, що:

  • податкові органи нібито так і не встановили факт ухиляння від сплати податків, акти перевірок не складалися і штрафи не накладалися;
  • Янукович-молодший не знайомий з керівництвом ПрАТ "Артемівськ Вайнері" і нібито ніколи не спілкувався з ним;
  • прокурори не допускають проведення судової експертизи, яка, на думку Олександра, привела б до закриття справи;
  • прокурори нібито уникають допиту самого Олександра Януковича, незважаючи на його "численні прохання" про це і "не вжили жодної спроби зв'язатися з ним".
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Янукович-молодший також звинуватив Офіс генпрокурора у недопуску його до правосуддя в Україні та стверджує, що своїми рішеннями судді Європейського суду визнали "факт політичного переслідування".

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Він також заявив, що Венедіктова "одноосібно відповідальна за незаконні дії або навмисну бездіяльність правоохоронців" у його кримінальній справі.

За словами адвоката, "про систематичні порушення прав людини співробітниками прокуратури" Олександр Янукович також поінформував президента України Володимира Зеленського, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова й уповноваженого з прав людини у ВРУ Ларису Денисову, направивши їм копії свого листа генпрокурору.

Нагадаємо, 9 червня суд загальної юрисдикції Євросоюзу задовольнив позови колишнього президента України Віктора Януковича і його сина Олександра і скасував санкції, які діяли проти них з 7 березня 2019 по 6 березня 2020 року.

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Ми також писали, що в січні 2020 року український суд заарештував 247 млн ​​гривень ліквідованого "Всеукраїнського банку розвитку", який належав синові екс-президента України Віктора Януковича Олександру.

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