Січневий локдаун, день 1. Що всіх здивувало – репортаж

Перший день жорсткого локдауна в Україні, 8 січня, не тільки обмежив роботу тисяч закладів торгівлі, а й став приводом для збурень з боку мільйонів людей.

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Про це повідомляє "Сегодня".

За рішенням влади з 8 по 24 січня включно в країні заборонена робота непродовольчих магазинів, ринків і ярмарків, ТРЦ, спортзалів, під табу також потрапило очне навчання в школах. Крім того, обмежувальні заходи торкнулися і громадського транспорту.

Ми перевірили, яким насправді виявився перший день жорстких обмежувальних заходів. Як виявилося, в ніч на п'ятницю в багатьох супермаркетах "опечатали" полки з промтоварами, серед яких виявилися і важливі для мільйонів українців товари: лампочки, шкарпетки і білизну, канцтовари, посуд, включаючи каструлі, пакети для сміття.

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А з ранку у цих же полиць ми побачили покупців, яким залишалося лише розводити руками.

"А як же тепер три тижні жити без сміттєвих пакетів?", – дивувалася у одного з стелажів киянка.

/ Фото: Сьогодні

І тут ж додала: "Доведеться нарвати два десятка тих, які призначені в магазині для фруктів".

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На запитання кореспондента "Сегодня" про те, чи відпустить касир заборонений товар, наприклад, лампочку, продавець з гумором відповіла питанням: "А чого ж ви не закупилися 7 січня? Тепер тільки 25 січня ".

Поруч стоїть покупець зі шкарпетками в руках обережно запитав у касира: "проб'є?", На що та йому відповіла так: "Ні, звичайно". В результаті покупець з гумором парирував: "Шкарпетки тепер як наркотик. Легально не купиш ". Після цього залишив шкарпетки на касі і буркнув: "За часів СРСР пережили дефіцит, ще раз доведеться".

/ Фото: Сьогодні

Куди гірше виявилася ситуація з громадським транспортом. Багато маршрутки навіть в спальних районах навіть не гальмували на зупинках. Як з'ясувалося, водії з ранку були обережними брати пасажирів, якщо сидячі місця були зайняті. Через це на деяких зупинках утворилися черги. Суворіше звичайного водії реагували на пасажирів без масок.

"Так, одягни маску. Мене сьогодні через таку як ти поліція ледве не оштрафувала на 17 тисяч ", – закричав водій маршрутки №429 на темношкіру пасажирку.

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В результаті дівчина попросилася вийти і шофер її з полегшенням випустив.

Втім, продавці на речових ринках виявилися підприємливості інших своїх колег. У торгових павільйонах біля столичної Окружної з самого ранку горіло світло, і, як з'ясувалося, торгівля повільно, але йшла. Торговці працювали за налагодженою в карантин вихідного дня схемою. Павільйони були закриті, але торговці чергували на вулиці. Побачивши перехожих, що звертають увагу на вітрини, продавці підходили і неголосно запитували: "Щось шукайте? Чи можемо підібрати, що потрібно – куртки, шапки, джинси ".

Під виглядом покупця ми зайшли в один з таких павільйонів, де нам запропонували на вибір чоловічі і жіночі куртки, светри, джинси. Продавець нарікав на локдаун, але сказав, що спробує працювати і в наступні дні.

/ Фото: Сьогодні

Схожу ситуацію ми помітили і на книжковому ринку столиці. Незважаючи на те, що сам ринок офіційно закритий, біля деяких з павільйонів чергували продавці. На наше запитання, що є в продажу, один з них відповів: "Фільми на дисках, комп'ютерні програми і шкільні географічні атласи. Книги не продаємо. Хоч, звичайно, і не розуміємо логіки. Кава на винос дозволено, а книги – під забороною ".

Поруч з книжковим ринком придивлялися до обстановки торговці мотлохом.

"В суботу та неділю тут йде торгівля. Тепер – все незрозуміло. Завтра, кажуть, приїде поліція, щоб не допустити торговців речами. Може, будуть прориватися, не знаю ", – відповів нам один з тих, хто прийшов 8 січня навести порядок в своєму торговому контейнері.

Ситуацію нам прояснили в Оболонському управлінні поліції. "Поліція патрулюватиме весь район і реагувати на можливі порушення", – повідомила нам прес-офіцер Оболонського УП.

Як виявилося, в самому центрі міста локдаун "відзначили" масовими гуляннями. На Софіївській площі, біля головної ялинки і скандальної капелюхи з ранку зібралися сотні людей, комерсанти в костюмах Дідів Морозів пропонували сфотографуватися з ними за гроші. Про локдауне нагадувало лише те, що закриті були ларьки, де кілька днів тому продавали глінтвейн.

Далеко не безлюдно було і в святковому містечку біля Офісу президента. Бажаючим відвідати його вимірювали температуру, поліція перевіряла сумки і вимагала бути в масках. Тут працювало відразу кілька святкових локацій: льодовий каток, будиночок з Дідом Морозом, карусель і фотозоні біля ялинки.

Відео: Сьогодні

"Ми і не думали заходити сюди, але коли побачили, як тут красиво, то не змогли втриматися", – зізналася нам одна з гуляють тут сімейних пар.

Роботу всіх цих локацій багато коментували і в соцмережах. "Гарний настрій – це теж лікування", – написала одна з коментаторів. На що інша з користувачів соцмереж парирувала: Ну народ дає. А завтра будуть лікарні переповнені ... "

Відео: Сьогодні

Раніше в перший день локдауна Держпродспоживслужба Києва провела перевірки роботи столичних ресторанів. У Госпродпотребслужбе Києва також розповіли, як можуть працювати новорічні локації в різних містах країни, в тому числі і в Києві на період дії локдауна.

Нагадаємо, під час локдауна з 8 по 24 січня в Києві може змінитися робота громадського транспорту.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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