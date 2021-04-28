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Ярош назбирав два відра весняних грибів (фото)

28 квітня, 15:07

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На дворі ще квітень, а колишній народний депутат уже знайшов ранні гриби-сморчки

Колишній народний депутат і екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош примудрився назбирати два відра грибів, але ж на вулиці тільки квітень. Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

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"Поєднав корисне з приємним: польовий вишкіл зі збором весняних грибів-зморшків. Всім українцям гарного настрою", – написав він.

Так виглядпає гриб-зморшок.

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Фото: скріншот

Як ми писали раніше, Ярош здійснив 10-кілометровий марш-кидок з автоматом. На той момент 49-річний націоналіст нагадав, що фізичну форму потрібно підтримувати завжди і показав фото.

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А поки Ярош збирає гриби в тилу, на передовій на Донбасі знову спекотно. Противник не припиняє обстріли, застосовує важке озброєння. А 27 квітня на ворожому вибуховому пристрої підірвалася військова вантажівка ЗСУ: один боєць загинув, троє отримали поранення.

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