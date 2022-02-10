Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів 🇩🇪 Норманді в Берліні
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Ярославського допитають у поліції через смертельну ДТП – стало відомо коли

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 лютого, 18:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Правоохоронці опрацьовуватимуть наявну інформацію та встановлюватимуть всі обставини аварії
Олександра Ярославського допитуватимуть у поліції. Фото: колаж "Сьогодні"
Олександра Ярославського допитуватимуть у поліції. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліція перевіряє інформацію про причетність бізнесмена Олександра Ярославського до смертельної ДТП за участю його кортежу. Він має відвідати слідчих одразу після повернення в Україну з Лондона.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України

Реклама

Деталі

Як заявили у МВС, одразу після повернення в Україну Ярославського запросять для участі у проведенні необхідних процесуальних дій.

"У рамках кримінального провадження правоохоронці будуть опрацьовувати наявну інформацію та встановлюватимуть усі обставини ДТП", – зазначили у відомстві.

Що відомо про ДТП з автомобілем бізнесмена

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове авто збило на смерть чоловіка й покинуло місце події. На місці виявили автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

У ЗМІ з'явилася інформація, що бізнесмен часто водить цей автомобіль. Пізніше стало відомо, що до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля н.п. Мартове, і що прийде до райвідділу дати свідчення. Водія станом на 12:00 вже допитували правоохоронці.

Реклама

Але в коментарі новинам "Сьогодні" у поліції взагалі не підтвердили факт ДТП. Водночас його й не спростували.

"У зведеннях у нас немає інформації про ДТП поблизу населеного пункту Мартове", – повідомила нам речник поліції Харківської області Олена Баранник.

Але додала, що уточнить інформацію.

Нагадаємо, що вже були ситуації, коли правоохоронці не одразу підтверджували ДТП із публічними людьми. Наприклад, про гучну ДТП за участю героя шоу "Холостяк", що сталася на початку грудня, правоохоронці розповіли лише через декілька днів після аварії.

Реклама

Ярославський різко відреагував на смертельну ДТП з його авто

Бізнесмен Олександр Ярославський дав перший коментар після смертельної ДТП з автомобілем із його кортежу. Він не підтвердив і не спростував цю інформацію.

На запитання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що "не слідкує за своїми номерами".

На запитання: "Як ви загалом можете прокоментувати це і чи був на цій трасі ваш кортеж", Ярославський відповів: "Ніяк".

На уточнення щодо того, де був кортеж, доки бізнесмен спав, Ярославський запропонував: "Запитайте у кортежу". Він додав, що вночі "спав удома і не знав про аварію".

Також Ярославський відмовився озвучити свою думку про те, чим він пояснює появу у ЗМІ подібної інформації.

"Послухайте, я ж не Нострадамус, звідки я знаю", – відповів бізнесмен.

У бізнесмена відреагували на смертельну ДТП із його кортежем

У пресслужбі бізнесмена Олександра Ярославського заявили, що на момент смертельної ДТП за кермом автомобіля знаходився водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH (компанія Ярославського. – Ред.).

Як заявили в DCH, уночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, водій в умовах обмеженої видимості наїхав на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав.

Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи.

"Уповноважені співробітники повідомили в поліцію, і водій відразу прибув у відділення для допиту. Наразі він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу", – сказано в заяві.

Крім того, там зазначили, що 10 лютого Олександр Ярославський відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Полетів із України? Де зараз знаходиться бізнесмен Ярославський Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Шоколад та халва "зі смаком" Гордона: скільки коштують і де шукати у Києві (фото) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Рябчук два тижні провів у РФ. У справі про трагічну стрілянину у Дніпрі новий поворот Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

251 844

захворіло за тиждень в Україні

+13%

ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Реальна містика 🎃
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.98

Російський рубль (₽)

0.3743

Євро (€)

32

Doodle Сьогодні
10 лютого. Ерньо Рубік. 42 роки тому в Нью-Йорку на Міжнародній виставці іграшок викликав фурор винахід угорського дизайнера - головоломка, яка згодом отримала назву Кубик Рубіка…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти