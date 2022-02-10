Ярославського допитають у поліції через смертельну ДТП – стало відомо коли

Правоохоронці опрацьовуватимуть наявну інформацію та встановлюватимуть всі обставини аварії

Олександра Ярославського допитуватимуть у поліції. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліція перевіряє інформацію про причетність бізнесмена Олександра Ярославського до смертельної ДТП за участю його кортежу. Він має відвідати слідчих одразу після повернення в Україну з Лондона.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України

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Як заявили у МВС, одразу після повернення в Україну Ярославського запросять для участі у проведенні необхідних процесуальних дій.

"У рамках кримінального провадження правоохоронці будуть опрацьовувати наявну інформацію та встановлюватимуть усі обставини ДТП", – зазначили у відомстві.

Що відомо про ДТП з автомобілем бізнесмена

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове авто збило на смерть чоловіка й покинуло місце події. На місці виявили автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

У ЗМІ з'явилася інформація, що бізнесмен часто водить цей автомобіль. Пізніше стало відомо, що до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля н.п. Мартове, і що прийде до райвідділу дати свідчення. Водія станом на 12:00 вже допитували правоохоронці.

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Але в коментарі новинам "Сьогодні" у поліції взагалі не підтвердили факт ДТП. Водночас його й не спростували.

"У зведеннях у нас немає інформації про ДТП поблизу населеного пункту Мартове", – повідомила нам речник поліції Харківської області Олена Баранник.

Але додала, що уточнить інформацію.

Нагадаємо, що вже були ситуації, коли правоохоронці не одразу підтверджували ДТП із публічними людьми. Наприклад, про гучну ДТП за участю героя шоу "Холостяк", що сталася на початку грудня, правоохоронці розповіли лише через декілька днів після аварії.

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Ярославський різко відреагував на смертельну ДТП з його авто

Бізнесмен Олександр Ярославський дав перший коментар після смертельної ДТП з автомобілем із його кортежу. Він не підтвердив і не спростував цю інформацію.

На запитання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що "не слідкує за своїми номерами".