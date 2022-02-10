Ярославського не було в авто. У бізнесмена відреагували на смертельну ДТП із його кортежем

У компанії зазначили, що 10 лютого сам Олександр Ярославський вилетів до Лондона для зустрічі з сім'єю

У компанії Олександра Ярославського прокоментували смертельну ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У пресслужбі бізнесмена Олександра Ярославського заявили, що у момент смертельної ДТП за кермом автомобіля перебував водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH (компанія Ярославського. – Ред.).

Про це повідомили у пресслужбі DCH.

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Нові подробиці

Як заявили в DCH, вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, водій в умовах обмеженої видимості наїхав на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав.

Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи.

"Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. Наразі він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу", – сказано в заяві.

Крім того, там зазначили, що 10 лютого Олександр Ярославський вилетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

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ДТП з автомобілем бізнесмена

Вночі 10 лютого на трасі Чугуїв – Мартове авто збив на смерть чоловіка і покинув місце події. На місці виявили автомобільні номери із кортежу бізнесмена Олександра Ярославського.

У ЗМІ з'явилася інформація, що бізнесмен часто водить цей автомобіль. Пізніше стало відомо, що до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що став учасником ДТП біля Мартове, і що прийде до райвідділу дати свідчення. Водія станом на 12:00 вже допитували правоохоронці.

Але в коментарі новинам "Сьогодні" у поліції взагалі не підтвердили факт ДТП. У той же час його і не спростували.

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"У зведеннях у нас немає інформації про ДТП поблизу населеного пункту Мартове", – повідомила речниця поліції Харківської області Олена Баранник.

Але додала, що уточнить інформацію.

Нагадаємо, що вже були ситуації, коли правоохоронці не одразу підтверджували ДТП із публічними людьми. Наприклад, про гучну ДТП за участю героя шоу "Холостяк", яка сталася на початку грудня, правоохоронці розповіли лише через кілька днів після аварії.

Ярославський різко відреагував на смертельну ДТП з його авто

Бізнесмен Олександр Ярославський дав перший коментар після смертельної ДТП з автомобілем із його кортежу. Він не підтвердив і не спростував цю інформацію.

На питання, чи належать автомобілям його кортежу номера 0018, повідомив, що "не стежить за своїми номерами".