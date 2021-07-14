Мовний закон КСУ визнав конституційним

КСУ визнав закон про українську мову як державну конституційним. Колаж: "Сьогодні"

Конституційний суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

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Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Таким чином КС визнав конституційним закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Відповідне рішення суд ухвалив 14 липня на пленарному засіданні Палати Суду у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України", – йдеться в повідомленні.

Як повідомила постійний представник Верховної Ради в Конституційному суді Ольга Совгрія, Конституційний суд визнав оспорюваний закон відповідає Конституції.

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"При цьому в конституційному поданні автори подання посилалися на його неконституційність як в частині окремих положень за змістом, так і суттєві порушення Верховною Радою норм Регламенту при його прийнятті", – зазначила Совгрія.

Як ми писали раніше, в Мережі розмістили відео з уривком із засідання Одеської міської ради, де місцеві депутати практично безуспішно намагаються говорити державною мовою.

Ми також писали, що в кінці минулого року СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради через виконання гімну Угорщини депутатами в Закарпатській області.