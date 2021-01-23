Мовний закон: українці масово скаржаться на обслуговування недержавною мовою

За останній тиждень до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 195 скарг від українців через те, що їх не обслуговували українською мовою.

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Про це написав у Facebook Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Рівно тиждень тому, 16 січня, набула чинності стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За ці дні до Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 195 скарг і звернень громадян, найбільша кількість яких з Києва та Київської області – 74, найменше – з півдня і сходу України. Із Львівської області – 17, Одеської і Харківської областей – по 12", – йдеться в повідомленні.

Зокрема зафіксували:

відсутність української версії сайтів інтернет-видань і сайтів інтернет-магазинів – 117 скарг;

порушення прав у сфері обслуговування – 34;

розміщення зовнішньої реклами недержавною мовою – 25;

порушення мовного законодавства в галузі освіти – 4;

використання посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування недержавної мови – 3.

"Громадяни, серед іншого, просять роз'яснити, чи повинні представники сфери обслуговування надавати інформацію про товари і послуги державною мовою на прохання споживача. Тому, звертаємо увагу, що відповідно до закону, на прохання клієнта, його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, крім державної, тільки в разі, якщо це прийнятно для обох сторін", – зазначено в повідомленні.

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Як уже розповідав сайт "Сьогодні", з 16 січнянабула чинності чергова норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вона вимагає, щоб спілкування зі споживачами в сфері торгівлі і послуг за замовчуванням відбувалося українською мовою, якщо тільки сам споживач не попросить перейти на іншу мову.

За порушення цих вимог компанія або фізособа-підприємець можуть бути оштрафовані.

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