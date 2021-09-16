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Юлія Мендель стане колумністкою програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим"

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
16 вересня, 19:09
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Юлія Мендель готує відеоколонку, де буде коментувати актуальні теми та ділитиметься власною точкою зору
Дебют Юлії Мендель у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" можна побачити вже цієї неділі о 22.00 в ефірі "Україна 24"
Дебют Юлії Мендель у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" можна побачити вже цієї неділі о 22.00 в ефірі "Україна 24"

У новому інформаційному сезоні команда проєкту "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" підсилюється. Відтепер щонеділі Юлія Мендель коментуватиме події, що відбуваються в Україні та світі.

"Багато людей сприймають Юлію Мендель як колишню прессекретарку президента. А насправді вона професійна журналістка з великим досвідом роботи, працювала в багатьох іноземних медіа, таких як New York Times чи Politico. І це, включно з роботою в Офісі Президента, робить її думку цікавою і корисною для аудиторії", — коментує Євгеній Кисельов.

Юлія Мендель спеціально для програми "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" готуватиме відеоколонку, де коментуватиме актуальні теми, висловлюватиме свою позицію та ділитиметься власною точкою зору.

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Дебют Юлії Мендель у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" можна побачити вже цієї неділі о 22.00 в ефірі головного інформаційного каналу країни — "Україна 24".

Що відомо про Мендель

  • 9 липня Володимир Зеленський звільнив Юлію Мендель з посади прессекретаря президента України.
  • Ще в травні Юлія Мендель написала заяву про звільнення з посади прессекретаря президента. Однак, як обіцяли, далеко вона не піде – їй дадуть нову посаду на Банковій. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель.
  • Зеленський уже знайшов заміну Мендель – новим прессекретарем президента став ведучий "Україна 24" Сергій Никифоров. Новоспечений речник Банкової зазначив, що тепер він змінив зрозумілу йому роботу, зручний графік і спокійне життя на велику пригоду з багатьма невідомими.

Нагадаємо, що раніше до команди "Велика деолігархізація", яка виходить на телеканалах "Україна" і "Україна 24" приєдналася екс-прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель. Але на жаль, програма вже закрита через невідповідність законопроекту 5599 конституційним нормам.

Також нагадаємо, що Юлія Мендель написала і видала книгу "Кожен з нас президент". Колишня прес-секретар періодично викладає фрагменти своєї роботи. Спочатку вона розповідала про Гітлера, генетичний код щастя і херсонський суржик, а пізніше про те, чому Порошенко більше не стане президентом.

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