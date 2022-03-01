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Юрій Дудь закликав оточення Путіна зупинити війну проти українців

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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1 березня, 03:12
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Журналіст у кількох пунктах висловив свою думку про російське вторгнення в Україну
Російський блогер та журналіст Юрій Дудь засудив вторгнення Кремля до України. Колаж "Сьогодні"
Російський блогер та журналіст Юрій Дудь засудив вторгнення Кремля до України. Колаж "Сьогодні"

Журналіст та відеоблогер Юрій Дудь чесно висловився про війну Росії проти України.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

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Деталі

У своєму посту популярний блогер погодився пояснити, що глава Кремля вторгся на територію суверенної держави і веде там війну.

Журналіст у кількох пунктах висловив свою думку про російське вторгнення в Україну. Дудь "пройшовся" і на сакралізованому Росією святі Дня Перемоги.

"Міноборони Росії стверджує, що знищує за допомогою високоточної зброї тільки військові об'єкти противника, але в Україні, за даними ООН, вже більше 100 загиблих мирних жителів, сотні – поранених, більше 350 000 біженців та невідомо скільки тисяч – у бомбосховищах", – наголосив Дудь.

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Він також додав, "будь-який, кому люди ще потрібні, хто спілкується зі своїми друзями та рідними в Україні, в курсі: оборонятися там вийшли приблизно всі".

"Фінальне та головне: ця війна має бути негайно закінчена", – підсумував Дудь.

Що відбувається 28 лютого

Нагадаємо, вже п'ять днів триває війна в Україні та п'ять днів зірки закликають до її припинення. Світлана Лобода зі сльозами на очах звернулася до фанів.

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Також Настя Каменських закликала матерів із Білорусі та РФ не відправляти синів на вірну смерть.

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