Юрій Ковриженко: "Вже зараз я розумію, що майбутнє за такими онлайн-ресторанами як SMILEFOOD"

"Якщо ми онлайн – значить ми всюди", – говорить бренд-шеф SMILEFOOD

Посол української кухні від Міністерства закордонних справ Юрій Ковриженко став бренд-шефом онлайн-ресторану SMILEFOOD. Таке своє рішення метр кулінарії назвав не інакше як виклик та новий виток у кар'єрі.

"Останні роки карантинів перевернули наш звичний світ. Зазвичай ми ходили у класичні ресторани та кафе. Це було частиною нашого життя, відпочинку, релаксу, - зазначає Юрій. - А що тепер? Більшість людей переглянули свої погляди під час карантину через обмеження і таке інше".

Як ви вважаєте, які перспективи у формату онлайн-ресторан в майбутньому?

Це формат майбутнього. Посудіть самі, якщо ми онлайн – значить ми всюди. У кожній квартирі, будинку, офісі та ін. Крім того, онлайн-ресторан може собі дозволити різноманітну кухню без втрати певної концепції.

Що ви маєте на увазі?

Все дуже просто. Припустимо, ви приходите в італійський ресторан. Навколо всі деталі дають зрозуміти, що ви прийшли в тематичне місце із чіткою стилістикою і напрямком кухні. І раптом: в меню суші. Як мінімум дивно, чи не так?

А у випадку з онлайн-рестораном SMILEFOOD немає ніяких обмежень. Є і піца, і рол бар, є і гарячий цех зі стравами з походженням від Італії до Азії. І це доречно, оскільки немає приміщення, немає обмежень за належністю тільки до певної кухні.

Які інновації в першу чергу ви впровадили на посаді бренд-шефа онлайн-ресторану SMILEFOOD? Вже є зміни, які помітить клієнт?

Звичайно, зміни почалися з першого ж дня. Уже в лютому поточного року поціновувачі піци отримали зовсім інше тісто. Технологію приготування змінили кардинально. Тепер піцу в SMILEFOOD готують на бездріжджовому тісті, яке готується шляхом ферментації на заквасці. Воно легко засвоюється організмом людини, не викликає відчуття тяжкості. Із цього ж тіста готуємо коржі під хумус – нову страву з меню онлайн-ресторану SMILEFOOD. Загалом, перераховувати новації можна довго, тут краще спробувати особисто.

Ви часто подорожували по світу в пошуках оригінальних рецептів, напевно, в меню з'являться новинки від шефа онлайн-ресторану SMILEFOOD?

Безумовно, тут є де розгулятися. Ми вже створили першу лінійку страв від шефа в меню SMILEFOOD, де я використав унікальні рецепти з Близького Сходу, із Італії, Франції та Грузії. Тепер клієнти можуть спробувати салат "Цезар" з правильним соусом "Цезар", японський м'ясний суп "Рамен", який дуже популярний в країнах Азії. Для шанувальників грузинської кухні ми створили грузинський салат з пряними травами та свіжими овочами. А ось кому до душі майстерна французька кухня, той може покуштувати холодну закуску "Тартар із сьомгою" для справжніх гурманів.

Нагадаємо, що Юрій Ковриженко – володар премії Global Chef Awards 2017, він є послом української кухні від Міністерства закордонних справ, відкривав ресторани національної кухні в різних країнах світу, зокрема, в Грузії і Південній Кореї.

Але онлайн-ресторан має у порівнянні із класичним рестораном один недолік: відсутність спілкування з гостями, клієнтами. Це можна виправити?

Знаєте, це твердження – все ж таки оманливе. Мій вибір SMILEFOOD був обумовлений зокрема і тим, що ця мережа онлайн-ресторанів має відмінно налагоджений фідбек зі своїми клієнтами. Будь-які пропозиції, зауваження, прохання не залишаються непоміченими. Завдяки постійному зворотному зв'язку, реакція на відгук клієнта відбувається оперативно.

До речі, про якість. Наскільки складно отримувати стабільну якість страв у ресторанах формату онлайн?

Я не бачу особливих відмінностей від класичних ресторанів. Адже що впливає на вибір гостя, клієнта? Якість страв і якість сервісу, в онлайн-ресторані в це поняття входить ще система доставки. А у SMILEFOOD – вона власна, тобто, така, яка не залежить від непередбачених і непрогнозованих обставин, які можуть виникнути при співпраці з тією або іншою службою доставки.

Довідка. Перший в Україні онлайн-ресторан SMILEFOOD представлений у 4 містах: Києві, Одесі, Миколаєві, Херсоні. У меню онлайн-ресторану суші, роли, піца, салати, бургери, супи, паста та багато іншого. Компанія готує їжу тільки з-під ножа. Авто кур'єрської служби доставки SMILEFOOD має унікальний дизайн: на кузові машин встановлена ​​конструкція з металопластику у вигляді креветки. У 2021 році бренд-шефом SMILEFOOD став Юрій Ковриженко – відомий на весь світ шеф-кухар, посол української кухні від Міністерства закордонних справ. Юрій постійно представляє Україну на різних світових заходах і конгресах.

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