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Ющенко: Повномасштабної війни не буде

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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21 лютого, 16:56
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Третій президент заспокоїв українців
/ Фото: Reuters, Facebook, Колаж: Сьогодні

Росія не розпочне повномасштабне вторгнення в Україну — про це заявив третій президент України Віктор Ющенко у програмі Світське життя.

"У найближчі ні два місяці, ні 20 років на нас ніхто не нападе. Дуже важливо зміцнювати нашу армію, але не менш важливо зміцнювати наш дух. Тоді нам ні Путін, ніхто не страшний. Я з першого дня говорю: немає логіки. Щоб почалася воєнна фаза на іншому кордоні, ніж "ЛНР", "ДНР", лінія розмежування, – у цьому немає логіки. Путін і так стріляє собі в ноги", – сказав він.

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Що ще казав Ющенко

Раніше три перші президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко – закликали країни, що підписали Меморандум про гарантії безпеки, у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештського меморандуму) надати Києву ці самі гарантії на тлі повідомлень про напад Росії, що готується.

Також Ющенко звертався до українців щодо російської загрози.

"Я закликаю всіх співвітчизників до миру і прошу все українське суспільство об'єднатися навколо національних цінностей та української державності", — писав він на своїй сторінці у Facebook.

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Загроза вторгнення в Україну

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