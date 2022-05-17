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Ютуб-канал "Україна 24" набирає обертів: аудиторія підписників – 2 мільйони

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17 травня, 21:22
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Рекордними темпами розвиваються Telegram та Facebook "Україна 24"
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16 травня кількість підписників на сторінці YouTube "Україна 24" сягнула 2-х мільйонів! З початку року телеканал "Україна 24" динамічно розвивається у діджитал-напрямку, про що свідчать щоденні показники та приріст аудиторії у соціальних мережах.

Мільйон за мільйоном

Нагадаємо, що 24 березня нас як джерело інформації обрав 1 мільйон підписників. За цей час YouTube-канал "Україна 24" суттєво збільшив кількість діджитал-проєктів. Зокрема:

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  • Наш ответ з Оленою Цинтилою,
  • Карта бойових дій з Василем Пехньо,
  • стріми інсайдів від Ганни Степанець,
  • щотижневий розбір ситуації на фронті Володимира Полуєва з Олегом Ждановим,
  • інтервʼю з Наташею Влащенко,
  • розмови Василя Голованова з Дмитром Гордоном по вівторках,
  • Висновки для всіх від Євгенія Кисельова з Ганною Степанець,
  • Бізнес-фронт з Ігорем Пупковим.

Для порівняння: якщо у січні кількість переглядів на YouTube була 31,1 млн від 4,7 млн унікальних глядачів, то вже у квітні показник сягнув 502,3 млн переглядів від 29 млн унікальних глядачів.

Соцмережі

Щодо інших соціальних мереж показник аудиторії у Telegram зріс із 12,7 тис. передплатників (станом на 1 січня) до 498 тис. станом на 16 травня.

У Facebook кількість передплатників також досягла майже півмільйона – 475 тис. осіб.

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"Команда Діджиталу "Новинної Групи Україна" наразі є найбільш ефективною на всьому ринку. Це підтверджується цифрами: як швидкістю зростання підписників, так і кількістю переглядів відео. Зокрема, у квітні лише канал "Україна 24" згенерував понад пів мільярда переглядів. Ми усвідомлюємо, що споживанню новинно-аналітичного контенту сприяють прикрі обставини. Та водночас без якісного контенту та чіткої технології його поширення — результату не було б. Найважливішою в нинішніх умовах є та перебудова, яку ми проходимо спільно з усією телевізійною командою. Ми досягли синергії, і кожен новий проєкт — це успіх. Обов’язково мушу відзначити, що перегляди ми генеруємо цільовим контентом — тобто, контентом, який виробляється в межах єдиного телемарафону й проєкту Freedom (винятково завдяки нашим часовим слотам), а також авторськими проєктами ведучих. Це кардинально відрізняє нас від конкурентів, які найчастіше збирають високі показники не на продукті власного виробництва, а на новинних повідомленнях на кшталт зведень Генштабу чи відео з соцмереж", – коментує керівник Департаменту діджитал-напрямку "Новинної Групи Україна" Ростислав Буняк.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року кількість підписників на YouTube-канал "Україна 24" налічувала трохи більше 140 тис. Це велика різниця у порівнянні з сьогоднішніми показниками.

На своїх діджитал-платформах "Україна 24" щоденно транслює найактуальніші новини та забезпечує глядачів інформаційною підтримкою.

Дякуємо за довіру! Перемагаємо разом!

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