Південний циклон продовжує бушувати: Україну накриють град і шквали

Вже від наступного тижня Україну накриє спека більше 30 градусів

Південний циклон, який панує в Україні в четвер, продовжить заливати дощами нашу країну і в п'ятницю.

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Про це на своїй сторінці Facebook пише синоптик Наталія Діденко.

Південний циклон проти "Зої"

Під час дощів будуть гриміти грози, можливі короткі сильні зливи, шквали і град.

А ось на заході і півночі негоду буде стримувати антициклон Zoe. Тому там буде без істотних опадів. Негода може зачепити південний захід і частину Київської області.

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Температура повітря 18 червня буде високою: протягом дня +24 +29 градусів, на півдні та сході місцями +20 +24 градуси. У Києві в п'ятницю буде спекотно, до +28 градусів.

Справжнє літо наступає

Спека, яка зараз панує в багатьох країнах Західної і Центральної Європи, з понеділка почне переміщатися в східному напрямку. Тому в Україні наступний тиждень обіцяє бути спекотним – до +30 і більше.

Зелений тиждень буде в Україні ще з помірною спекою, з періодичними дощами на півдні, заході і в центральній частині.

А поки протистояння циклону і антициклону крутить голови, ще й завтра очікується активізація магнітного поля.

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Нагадаємо, під час матчу Україна – Північна Македонія обіцяють грозу. Напередодні матчу великі побоювання виникли через погоду в столиці Румунії.

Як негода випробовує українців, дивіться в сюжеті: