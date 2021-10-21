За Азарова візьметься Інтерпол, а в Україні ще 7 областей можуть потрапити в "червону зону" — головні новини за ніч

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У Криму ввели абсурдні карантинні обмеження для літніх людей
Російські окупанти вирішили посилити в Криму карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Нові обмеження стосуються літніх людей, а також відвідування закладів харчування.
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Вже є рішення: за Миколу Азарова візьметься Інтерпол
Печерський районний суд Києва обрав колишньому прем'єр-міністру України запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в кримінальному провадженні за фактом вчинення ним державної зради.
У "червону зону" ризикують потрапити ще 7 областей
Через ситуації з коронавірусомв Україні в "червону зону" можуть потрапити Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.
Вперше за рік: Кличко випросив зустріч у Зеленського
Мер Києва Віталій Кличко, який також поєднує посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), зміг переговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбулася 19 жовтня о 17:00 на Банковій.