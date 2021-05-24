"За честь країни і за Донбас": Сивохо присвятив пісню "Шахтарю"

Сергій Сивохо заспівав пісню про футбольний клуб "Шахтар"
Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо присвятив пісню "Шахтарю" з нагоди 85-річчя футбольного клубу.
Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Мене ще не було – ти вже була. Мене не стане – ти будеш. Зі святом, улюблена командо", – написав він.
Сивохо присвятив команді пісню:
"В далекий край команда улетает,
Чтобы подтвердить на поле стиль и класс,
"Шахтер" донецкий для людей играет
За честь свою, за честь страны и за Донбасс.
Пройдет наш клуб все трудности и войны,
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Не зная сна, не зная тишины,
"Шахтер" донецкий, золота достойный,
надежный друг и верный сын своей страны.
Когда ж домой родной мой клуб вернется,
за ним родные люди прилетят,
"Шахтер" донецкий и "Донбасс Арена"
родных людей на веки всех объединят".
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