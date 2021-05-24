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"За честь країни і за Донбас": Сивохо присвятив пісню "Шахтарю"

24 травня, 15:06

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Шахтар відзначає 85 років з дня заснування клубу, коли Сивохо ще навіть не народився

Сергій Сивохо заспівав пісню про футбольний клуб "Шахтар"

Сергій Сивохо заспівав пісню про футбольний клуб "Шахтар"

Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо присвятив пісню "Шахтарю" з нагоди 85-річчя футбольного клубу.

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Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Мене ще не було – ти вже була. Мене не стане – ти будеш. Зі святом, улюблена командо", – написав він.

Сивохо присвятив команді пісню:

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"В далекий край команда улетает,

Чтобы подтвердить на поле стиль и класс,

"Шахтер" донецкий для людей играет

За честь свою, за честь страны и за Донбасс.

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Пройдет наш клуб все трудности и войны,

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Не зная сна, не зная тишины,

"Шахтер" донецкий, золота достойный,

надежный друг и верный сын своей страны.

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Когда ж домой родной мой клуб вернется,

за ним родные люди прилетят,

"Шахтер" донецкий и "Донбасс Арена"

родных людей на веки всех объединят".

Читайте в нашому матеріалі: Як змінювалася форма Шахтаря: починали в небесно-блакитному, а легендарними стали помаранчеві кольори.

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