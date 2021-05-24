"За честь країни і за Донбас": Сивохо присвятив пісню "Шахтарю"

Сергій Сивохо заспівав пісню про футбольний клуб "Шахтар"

Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо присвятив пісню "Шахтарю" з нагоди 85-річчя футбольного клубу.

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Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Мене ще не було – ти вже була. Мене не стане – ти будеш. Зі святом, улюблена командо", – написав він.

Сивохо присвятив команді пісню:

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"В далекий край команда улетает,

Чтобы подтвердить на поле стиль и класс,

"Шахтер" донецкий для людей играет

За честь свою, за честь страны и за Донбасс.

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Пройдет наш клуб все трудности и войны,

Не зная сна, не зная тишины,

"Шахтер" донецкий, золота достойный,

надежный друг и верный сын своей страны.

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Когда ж домой родной мой клуб вернется,

за ним родные люди прилетят,

"Шахтер" донецкий и "Донбасс Арена"

родных людей на веки всех объединят".

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