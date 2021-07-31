Русский
$ 26,89
31,92
  1. Новини України

За два тижні до бійки Милованов і Данилюк обіймалися в прямому ефірі – відео

31 липня 2021 10:33

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Бійка між чоловіками сталася на святкуванні дня народження, хоча раніше у них було досить дружнє спілкування

Данилюк приймає подарунок в студії. Фото: колаж "Сьогодні"

Данилюк приймає подарунок в студії. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави ОП Тимофій Милованов, який прямо на святкуванні дня народження побився з міністром фінансів України (2016-2018) Олександром Данилюком, раніше називав його своїм наставником. Буквально недавно вони зустрілися в прямому ефірі, де обмінялися люб'язностями.

Реклама

Про це пише Vласть Vлащенко в Telegram .

Радник глави ОП подарував футболку міністру фінансів України.

"Трохи більше тижня тому Тимофій Милованов вітав Олександра Данилюка в прямому ефірі програми Народ проти з вдень народження і називав його своїм учителем. Але сьогодні щось пішло не так ...", – пишуть в Мережі.

В тренді
Коронавірус в Україні. За добу заразилася майже 1000 осіб
Кількість випадків коронавірусу в Україні збільшується. Фото: колаж "Сьогодні"
Реклама

Раніше ми писали, що Данилюк вдарив Милованова на святкуванні свого дня народження. Спочатку радник глави ОП опублікував на своїй сторінці в Facebook спільне фото, а через кілька годин у них стався конфлікт.

Також нагадаємо, це не перша бійка за участю Лерос в Раді. У грудні 2019-го причиною для конфлікту стала його фольклорна листування зі "слугою" Іриною Верещук, яку Гео нібито образив у внутрішньофракційному чаті. За неї заступився Максим Бужанський, який зажадав від Лероса вибачень. Все закінчилося бійкою на гальорці в залі засідань.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Португалією – Італія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Португалією – Італія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погоди
В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погодиУкраїна
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 роціЕкономіка
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Долар котиться вниз на міжбанку, але над гривнею нависла загроза
Долар котиться вниз на міжбанку, але над гривнею нависла загрозаФінанси
Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочині
Вбивство дівчинки під Харковом. 13-річний підліток зізнався у злочиніХарків

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти