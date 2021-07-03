За "дурні слова". Івангай вибачився перед Дудем

На знімку зліва Івангай, праворуч - Дудь. Фото: колаж "Сьогодні"
Блогер Івангай (Іван Рудський) вирішив вибачитися перед усіма, кого образив. Рудський приніс свої вибачення Юрію Дудю, у якого після їх інтерв'ю виникли проблеми з законом: на журналіста завели справу про пропаганду наркотиків.
Сторіс з вибаченнями він опублікував у своєму Instagram.
Іван Рудський приніс свої вибачення Юрію Дудю – "прости мене за образливі слова...".
Також він вибачився і перед своєю колишньою дівчиною – Мар'яною Ро. Вибачився за дурниці, які "наговорив при розставанні".
Вони розлучилися п'ять років тому. Мар'яна Рожкова зараз заміжня за репером Face.
Що передувало
Інтерв'ю було опубліковано 18 березня. Через два тижні після цього Рудський звинуватив Дудя в цензурі: той вирізав його репліки про родичів, які загинули від Голодомору і репресій НКВД. У відповідь росіянин опублікував вирізану частину.
На ній Рудський плутано пояснює своє ставлення до Революції Переваги, втікача президента Віктора Януковича і окупації Криму.
Також ми писали, що Івангай пояснив "за тупість" в інтерв'ю, сказавши що Дудь "сс*кло".