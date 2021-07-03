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За "дурні слова". Івангай вибачився перед Дудем

3 липня 2021 19:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Українець зробив нову заяву і зазначив російського журналіста в Instagram

На знімку зліва Івангай, праворуч - Дудь. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку зліва Івангай, праворуч - Дудь. Фото: колаж "Сьогодні"

Блогер Івангай (Іван Рудський) вирішив вибачитися перед усіма, кого образив. Рудський приніс свої вибачення Юрію Дудю, у якого після їх інтерв'ю виникли проблеми з законом: на журналіста завели справу про пропаганду наркотиків.

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Сторіс з вибаченнями він опублікував у своєму Instagram.

Іван Рудський приніс свої вибачення Юрію Дудю – "прости мене за образливі слова...".

Фото: скрін

Також він вибачився і перед своєю колишньою дівчиною – Мар'яною Ро. Вибачився за дурниці, які "наговорив при розставанні".

Фото: скрін

Вони розлучилися п'ять років тому. Мар'яна Рожкова зараз заміжня за репером Face.

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Що передувало

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Інтерв'ю було опубліковано 18 березня. Через два тижні після цього Рудський звинуватив Дудя в цензурі: той вирізав його репліки про родичів, які загинули від Голодомору і репресій НКВД. У відповідь росіянин опублікував вирізану частину.

На ній Рудський плутано пояснює своє ставлення до Революції Переваги, втікача президента Віктора Януковича і окупації Криму.

Також ми писали, що Івангай пояснив "за тупість" в інтерв'ю, сказавши що Дудь "сс*кло".

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