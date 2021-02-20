За вивчення української мови й історії випускникам з Криму і Донбасу даватимуть стипендію і житло

За сім років окупації в Україні нарешті запускають курси для абітурієнтів з Криму і Донбасу

Цьогоріч у Криму і ОРДЛО закінчать школи діти, яким було 10-11 років на час окупації Росією. Сім років вони не вивчали української мови, історії і були вирвані з українського середовища.

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Тепер в Україні випускникам шкіл із Криму і Донбасу готові платити та дати житло житло, якщо вони будуть вивчати українську мову, історію України та математику на спеціальних курсах.

Це пілотна програма для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій. Безкоштовні курси організують на базі дев’яти університетів з подальшим вступом до них. Міністерство освіти вже опублікувалонаказ, який запускає програму.

"Сьогодні" пояснює, що нового в Україні пропонують для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій.

Абітурієнтам з окупованих території дадуть стипендію і житло

Хоч випускники шкіл окупованих Криму і Донбасу можуть вступати в українські вузи без ЗНО – ніякої державної програми з підготовки для них досі не було.

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Є лише громадські проекти, які пропонували і пропонують вивчати українську мову, історію та інші предмети українською онлайн:

Тільки тепер в Україні запускають державний пілотний проект з безкоштовних курсів для абітурієнтів з Криму і Донбасу. Обіцяють платити стипендію і надати житло в гуртожитках.

На курсах абітурієнти вчитимуть українську мову, історію України, математику і ще один предмет, який потрібен для вступу.

Поки курси запускаються при дев’яти університетах:

Донецький національний технічний університет.

Реклама Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Маріупольський державний університет.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут".

Реклама Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського.

Херсонський державний університет.

/ Фото: Анатолiй Бойко, Сьогодні

Курси розраховані на чотири місяці з лютого до травня 2021 року – (120 годин) і на вісім місяців – з жовтня 2021 року до травня 2022 року – (240-480 годин). Щоб записатися на них – потрібно звернутися в освітні центри "Донбас-Україна" або "Крим" Україна при цих університетах.

Через карантин перші чотиримісячні курси будуть дистанційними або змішаними: очне навчання чергуватиметься з онлайн.

Восени курси також будуть очними або змішаними. І вже тоді абітурієнтам обіцяють платити стипендію і дати місця в гуртожитках.

"Зараз запускаються чотиримісячні дистанційні курси. Абітурієнтам не потрібно приїжджати і подавати документи – всі заяви ми приймаємо онлайн. Наразі ми маємо кілька бажаючих абітурієнтів і продовжуємо збирати заявки і вже наступного тижня Вчена рада університету затвердить програму підготовчих курсів. А восени почнуться восьмимісячні очні курси. Буде фінансування від Міністерства реінтеграції окупованих територій і передбачені стипендії для слухачів курсів і місця в гуртожитках", – пояснив Вячеслав Кудлай, керівник освітніх центрів "Донбас-Україна", "Крим-Україна" Маріупольського державного університету.

Підтримку абітурієнтам обіцяють протягом усього курсу підготовки. Після курсів вступники з Криму і Донбасу можуть вступати як за спрощеною процедурою без ЗНО та по квотам так і з ЗНО і таким чином претендувати на місця поза квотами.

"Це підготовка не лише до іспитів чи ЗНО, а й адаптація в українському середовищі і підготовка до навчання", – додає В’ячеслав Кудлай.

Також для вступників із тимчасово окупованих територій працює гаряча лінія 0-800-504-425.

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Проблеми, з якими можуть зіштовхнутися абітурієнти

Чотиримісячні курси мають початися у лютому, вказано в наказі Міносвіти. Але жодної інформації про безкоштовні курси на сайтах університетів досі немає.

В’ячеслав Кудлай радить одразу телефонувати в освітні центри "Донбас-Україна" або "Крим-Україна", які працюють при університетах.

"Університети дійсно трохи повільно працюють з інформуванням. Зараз ми розробляємо інформаційну кампанію, але ми як громадська організація не можемо нести відповідальність за університети. Ми разом з двома переміщеними вузами – Донецькою політехнікою і Луганським національним університетом ім. Шевченко -почали реєстрацію на підготовчі курси. 1 березня почнуться онлайн заняття на платформі Наукового ліцею Чурюмова, яка забезпечує анонімність і безпеку абітурієнтів, що важливо. до курсів можуть приєднатися не лише абітурієнти з окупованих територій, але й важкодоступних населених пунктів, сіл", – розповідає Ірина Жданова, виконавча директорка фонду "Відкрита політика", засновниця Наукового ліцею ім.Клима Чурюмова.

/ Фото: Сьогодні

Інформація про навчання в Україні часто блокується на окупованих територіях і не доходить до випускників. І Україна недостатньо працює над цим, зазначає Олег Охредько, аналітик Центру громадянської освіти "Альменда", яка займається підтримкою переселенців і тим, хто залишився в Криму.

"У Криму відсутнє навчання українською. І абітурієнтам, які які бажають навчатися в Україні, необхідна українська мова і українське середовище. Діти в Криму беруть репетиторів з української мови, навіть онлайн-уроки вчителів, які живуть в Україні. Тому безкоштовні курси дуже позитивний крок і важливо, щоб була можливість навчатися дистанційно. Плюс потрібні інформаційні кампанії, щоб інформація доходила до окупованих територій", – каже Олег Охредько.

Також досі невідомі дати початку курсів. Уряд має ще затвердити додаткову постанову Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"На жаль, 100 млн грн, які виділили на підготовчі курси, забрали в переміщених університетів. Але тепер потрібно, щоб вони оперативно розробили програму використання цих бюджетних коштів. І відповідно наразі постанова погоджується в Мінфіні, Мінекономіці і так далі. І поки це гальмує запуск курсів. Запуск курсів – це позитивний моменти, бо включає й стипендії і гуртожитки, але важливо стежити, щоб кошти були прозоро використані", – додає Ірина Жданова.

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Нагадаємо, Міністерство освіти затвердило календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. Реєстрація учасників ЗНО проходитиме з 1 лютого по 5 березня.

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