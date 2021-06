За кущами "зелені чоловічки": посольство України "затролило" Росію за Крим

Посольство Росії у Великій Британії показало фото окупованого Криму і назвало його "російським", на що відреагувало посольство України в країні.

До речі, під твітом користувачі, серед яких і і британці, написали, що Крим – український.

"Фотографи, будьте обережні: ви знаходитесь на окупованій території, і російські "зелені чоловічки", що ховаються за цими кущами, можуть просто провести навчання", – написали в посольстві України в Британії.

Another nice try. #Photographers beware: you are in an #occupied #territory , and #Russia & # 39; s #little_green_men huddling behind those bushes might just conduct #exercises #CrimeaIsUkraine https://t.co/mkOXJT9RZ3