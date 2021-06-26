За кущами "зелені чоловічки": посольство України "затролило" Росію за Крим

Посольство Росії у Великій Британії показало фото окупованого Криму і назвало його "російським", на що відреагувало посольство України в країні.
Good morning! (Tyshlar Rocks (aka Crimean Stonehenge and Temple of the Sun), Ilyas-Kaya Mountain, Crimea, Russia) pic.twitter.com/9HmzBc20gR- Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) June 25, 2021
До речі, під твітом користувачі, серед яких і і британці, написали, що Крим – український.
"Фотографи, будьте обережні: ви знаходитесь на окупованій території, і російські "зелені чоловічки", що ховаються за цими кущами, можуть просто провести навчання", – написали в посольстві України в Британії.
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Another nice try. #Photographers beware: you are in an #occupied #territory , and #Russia & # 39; s #little_green_men huddling behind those bushes might just conduct #exercises #CrimeaIsUkraine https://t.co/mkOXJT9RZ3- Ukraine & # 39; s Emb. to UK (@UkrEmbLondon) June 25, 2021
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки звільненню Маріуполя від проросійських бойовиків в 2014 році зараз в місті майорить український прапор, а не триколор РФ.
Як відомо, з середини квітня 2014 року Маріупольська міськрада була захоплена бандами сепаратистів, а після трагедії 9 травня, коли бойовики штурмували місцеве управління МВС, місто повністю перейшло під контроль бойовиків. Місто було звільнено 13 червня в результаті штурму. За підсумками складної операції було ліквідовано декілька бойовиків і затримано понад 20 осіб. При цьому ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав.
Дивіться, як звільняли Маріуполь: