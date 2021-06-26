За кущами "зелені чоловічки": посольство України "затролило" Росію за Крим

Посольство РФ в Британії показало фото скель Тишлар, також відомих, як Кримський Стоунхендж і Храм Сонця

Посольство Росії у Великій Британії показало фото окупованого Криму і назвало його "російським", на що відреагувало посольство України в країні.

Good morning! (Tyshlar Rocks (aka Crimean Stonehenge and Temple of the Sun), Ilyas-Kaya Mountain, Crimea, Russia) pic.twitter.com/9HmzBc20gR - Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) June 25, 2021

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До речі, під твітом користувачі, серед яких і і британці, написали, що Крим – український.

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"Фотографи, будьте обережні: ви знаходитесь на окупованій території, і російські "зелені чоловічки", що ховаються за цими кущами, можуть просто провести навчання", – написали в посольстві України в Британії.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки звільненню Маріуполя від проросійських бойовиків в 2014 році зараз в місті майорить український прапор, а не триколор РФ.

Як відомо, з середини квітня 2014 року Маріупольська міськрада була захоплена бандами сепаратистів, а після трагедії 9 травня, коли бойовики штурмували місцеве управління МВС, місто повністю перейшло під контроль бойовиків. Місто було звільнено 13 червня в результаті штурму. За підсумками складної операції було ліквідовано декілька бойовиків і затримано понад 20 осіб. При цьому ніхто з мирних жителів Маріуполя серйозно не постраждав.

Дивіться, як звільняли Маріуполь: