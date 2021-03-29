"За місяць нічого не вирішиться": лікар спрогнозував терміни нових локдаунов в Україні

Імунолог Вадим Арістов вважає, що через високий рівень захворюваності в Україні ще буде кілька локдаунів.
Про це він сказав у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на каналі "Україна 24".
"З тижні на тиждень у нас буде загальнонаціональний локдаун, далі ситуація трохи стабілізується, і, можливо, якщо його протримають більше трьох тижнів, вона піде вниз", – сказав Арістов.
За його словами, вже восени в Україні може бути новий спалах коронавірусу.
"Далі восени у нас буде божевільна захворюваність, і, швидше за все, новий локдаун, далі взимку. І дуже важливо, щоб всі зрозуміли, що за місяць, як чекають багато бізнесменів, все це не вирішиться", – зазначив імунолог.
Тим часом лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський вважає, що кількість людей, яким загрожує інфікування коронавірусом в Україні, почала зменшуватися.
Раніше львівський медик Тарас Жиравецький розповів, як потрібно діяти людям, які захворіли на COVID-19.
Також новини "Сьогодні" поцікавилися у медика, чому кількість хворих ковідом різко зростає саме в західних областях .
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк