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"За місяць нічого не вирішиться": лікар спрогнозував терміни нових локдаунов в Україні

29 березня, 13:09

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Восени може бути новий спалах коронавірусу

Імунолог Вадим Арістов вважає, що через високий рівень захворюваності в Україні ще буде кілька локдаунів.

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Про це він сказав у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на каналі "Україна 24".

"З тижні на тиждень у нас буде загальнонаціональний локдаун, далі ситуація трохи стабілізується, і, можливо, якщо його протримають більше трьох тижнів, вона піде вниз", – сказав Арістов.

За його словами, вже восени в Україні може бути новий спалах коронавірусу.

"Далі восени у нас буде божевільна захворюваність, і, швидше за все, новий локдаун, далі взимку. І дуже важливо, щоб всі зрозуміли, що за місяць, як чекають багато бізнесменів, все це не вирішиться", – зазначив імунолог.

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Тим часом лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський вважає, що кількість людей, яким загрожує інфікування коронавірусом в Україні, почала зменшуватися.

Раніше львівський медик Тарас Жиравецький розповів, як потрібно діяти людям, які захворіли на COVID-19.

Також новини "Сьогодні" поцікавилися у медика, чому кількість хворих ковідом різко зростає саме в західних областях .

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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карантин коронавірус Вадим Аристов локдаун
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