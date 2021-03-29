"За місяць нічого не вирішиться": лікар спрогнозував терміни нових локдаунов в Україні

Імунолог Вадим Арістов вважає, що через високий рівень захворюваності в Україні ще буде кілька локдаунів.

Реклама

Про це він сказав у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на каналі "Україна 24".

"З тижні на тиждень у нас буде загальнонаціональний локдаун, далі ситуація трохи стабілізується, і, можливо, якщо його протримають більше трьох тижнів, вона піде вниз", – сказав Арістов.

За його словами, вже восени в Україні може бути новий спалах коронавірусу.

"Далі восени у нас буде божевільна захворюваність, і, швидше за все, новий локдаун, далі взимку. І дуже важливо, щоб всі зрозуміли, що за місяць, як чекають багато бізнесменів, все це не вирішиться", – зазначив імунолог.

В тренді Священник ПЦУ розрахував, коли 2021 року потрібно відзначати Великдень

Реклама

Тим часом лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський вважає, що кількість людей, яким загрожує інфікування коронавірусом в Україні, почала зменшуватися.

Раніше львівський медик Тарас Жиравецький розповів, як потрібно діяти людям, які захворіли на COVID-19.

Також новини "Сьогодні" поцікавилися у медика, чому кількість хворих ковідом різко зростає саме в західних областях .

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама