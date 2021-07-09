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У додатку "Дія" з'явилися ще 18 ЦНАПів: які райони додали

9 липня 2021 21:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На сайті "Дії" розповіли, які оновлення з'явилися в додатку

У червні до додатка "Дія" приєдналися ще 18 Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Також у програмі додали новий функціонал – "Дія.QR".

Про це повідомляється на сайті "Дія".

Які ЦНАПи додалися:

  1. Житомирська область – ЦНАП Словечанської ОТГ;
  2. Закарпатська область – ЦНАП Ясінянської селищної ради;
  3. Івано-Франківська – ЦНАП Дубовецької сільської ради;
  4. Київська область – ЦНАП Глевахівської селищної ради;
  5. Кіровоградська область – ЦНАП Підвисоцької сільської ради;
  6. Львівська область – ЦНАП Рава-Руської міської ради;
  7. ЦНАП Миколаївської міської ради;
  8. Одеська область – ЦНАП Великоплосківської сільської ради;
  9. ЦНАП Любашівської селищної ради;
  10. Полтавська область – ЦНАП Піщанської сільської ради;
  11. Херсонська область – ЦНАП Костянтинівської сільської ради;
  12. Черкаська область – ЦНАП Шполянської міської ради;
  13. Донецька область – ЦНАП Курахівської міської ради;
  14. Хмельницька область – ЦНАП Нетішинської міської ради;
  15. Волинська область – ЦНАП Володимир-Волинської міської ради;
  16. Запорізька область – ЦНАП Бердянської міської ради;
  17. ЦНАП Мелітопольської міської ради;
  18. Одеська область – ЦНАП Одеської міської ради.

Новий функціонал

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У додатку з'явилася функція "Дія.QR", яка дозволяє пересилати цифрові документи для тих ЦНАП, які не мають інформаційних систем або не мають можливості їх інтегрувати.

Нагадаємо, додаток "Дія" запустив новий спосіб авторизації.

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Крім того, у "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати.

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