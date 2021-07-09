У додатку "Дія" з'явилися ще 18 ЦНАПів: які райони додали

На сайті "Дії" розповіли, які оновлення з'явилися в додатку

У червні до додатка "Дія" приєдналися ще 18 Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Також у програмі додали новий функціонал – "Дія.QR".

Про це повідомляється на сайті "Дія".

Які ЦНАПи додалися:

Житомирська область – ЦНАП Словечанської ОТГ; Закарпатська область – ЦНАП Ясінянської селищної ради; Івано-Франківська – ЦНАП Дубовецької сільської ради; Київська область – ЦНАП Глевахівської селищної ради; Кіровоградська область – ЦНАП Підвисоцької сільської ради; Львівська область – ЦНАП Рава-Руської міської ради; ЦНАП Миколаївської міської ради; Одеська область – ЦНАП Великоплосківської сільської ради; ЦНАП Любашівської селищної ради; Полтавська область – ЦНАП Піщанської сільської ради; Херсонська область – ЦНАП Костянтинівської сільської ради; Черкаська область – ЦНАП Шполянської міської ради; Донецька область – ЦНАП Курахівської міської ради; Хмельницька область – ЦНАП Нетішинської міської ради; Волинська область – ЦНАП Володимир-Волинської міської ради; Запорізька область – ЦНАП Бердянської міської ради; ЦНАП Мелітопольської міської ради; Одеська область – ЦНАП Одеської міської ради.

Новий функціонал

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У додатку з'явилася функція "Дія.QR", яка дозволяє пересилати цифрові документи для тих ЦНАП, які не мають інформаційних систем або не мають можливості їх інтегрувати.

Нагадаємо, додаток "Дія" запустив новий спосіб авторизації.

Крім того, у "Дії" з'явилися перші COVID-сертифікати.