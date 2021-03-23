За погром на Банковій покарають кілька десятків людей – Геращенко

За заворушення біля Офісу президента під час акції на підтримку Сергія Стерненка можуть притягнути до відповідальності кілька десятків людей, які "організовували провокації".
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.
"Я дякую кожному, хто мирно протестував у суботу, висловлював свою точку зору... Для тих кількох десятків громадян, які організовували цю провокацію, настане відповідальність, в тому числі матеріальна", – сказав він.
За словами Геращенка, всі вони є на відеозаписах.
"Ви всі себе завтра побачите – з іменами, з прізвищами, хто підпалював, хто кидав" , – пообіцяв заступник міністра.
Він також заявив, що поліція не охороняла ОПУ в день мітингу нібито через те, що минулого разу її звинувачували в зворотному.
"Під час минулого мітингу говорили... поліція погана, поліція не пускає народ помітингувати біля Офісу президента. Ми пустили людей помітингувати. Будь ласка – ось результат", – сказав Геращенко.
Нагадаємо, в Києві під будівлею Офісу президента на Банковій 20 березня пройшла акція "Не чуєш? Побачиш!" на підтримку Сергія Стерненка в день його народження, яка переросла в заворушення, під час яких розбили двері і розмалювали стіни ОПУ.
У п'ятницю, 26 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради з оцінки подій, які відбулися під будівлею Офісу президента. А тим часом комунальні служби намагаються відмити і відремонтувати постраждалу будівлю.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк