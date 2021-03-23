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За погром на Банковій покарають кілька десятків людей – Геращенко

23 березня, 00:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Геращенко стверджує, що всі підозрювані є на відео

За заворушення біля Офісу президента під час акції на підтримку Сергія Стерненка можуть притягнути до відповідальності кілька десятків людей, які "організовували провокації".

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Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Я дякую кожному, хто мирно протестував у суботу, висловлював свою точку зору... Для тих кількох десятків громадян, які організовували цю провокацію, настане відповідальність, в тому числі матеріальна", – сказав він.

За словами Геращенка, всі вони є на відеозаписах.

"Ви всі себе завтра побачите – з іменами, з прізвищами, хто підпалював, хто кидав" , – пообіцяв заступник міністра.

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Він також заявив, що поліція не охороняла ОПУ в день мітингу нібито через те, що минулого разу її звинувачували в зворотному.

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"Під час минулого мітингу говорили... поліція погана, поліція не пускає народ помітингувати біля Офісу президента. Ми пустили людей помітингувати. Будь ласка – ось результат", – сказав Геращенко.

Нагадаємо, в Києві під будівлею Офісу президента на Банковій 20 березня пройшла акція "Не чуєш? Побачиш!" на підтримку Сергія Стерненка в день його народження, яка переросла в заворушення, під час яких розбили двері і розмалювали стіни ОПУ.

У п'ятницю, 26 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної Ради з оцінки подій, які відбулися під будівлею Офісу президента. А тим часом комунальні служби намагаються відмити і відремонтувати постраждалу будівлю.

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