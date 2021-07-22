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За ганебні змови з диктаторами розплачуються інші держави – Ляшко про домовленості щодо "Північного потоку-2"

22 липня 2021 0:42

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Лідер Радикальної партії розкритикував домовленості США та Німеччини

/ Фото: Сьогодні

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко вважає домовленості США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" великою помилкою, за яку будуть розплачуватись інші. Про це політик пише на своїй сторінці у Facebook,

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"Невивчені чи забуті нинішніми світовими лідерами роки історії беззаперечно свідчать про одне: за ганебні змови з диктаторами спочатку розплачуються інші держави. А потім ця розплата наздоганяє і тих, хто проміняв принципи на гроші. Північний потік-2 – це газовий пакт Молотова-Ріббентропа. Погодившись на нього, лідери вчинили найганебніший вчинок у своєму житті. Промінявши принципи на брудні кремлівські гроші, ці люди втратили право на лідерство і наразили свої народи на величезні небезпеки в майбутньому", – впевнений Ляшко.

Політик зазначає, що після запуску Північного потоку-2 "Європа більше ніколи не буде такою, як була до цього".

"Нас змушують мовчати про цю ганебну змову. Але навіть якщо замовкне у весь світ, ми українці не повинні мовчати. Інакше промовчимо своє майбутнє", – резюмує лідер Радикальної партії.

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Нагадаємо, зупинити "Північний потік – 2" в інтересах США і Європи – впевнений лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк.

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