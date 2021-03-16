За збиття Іл-76 ватажка "ЛНР" Плотницького та ще двох терористів засудили до довічного ув'язнення

За збиття військово-транспортного літака ЗСУ Іл-76 до довічного ув'язнення засудили ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

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Таке рішення виніс Красногвардійський суд Дніпра, передає "Судовий репортер".

Разом з Плотницьким засуджено його заступника Андрія Патрушева і командира угруповання бойовиків "Витязь" Олександра Гуреєва.

Подробиці справи:

В аеропорту Луганська в ніч з 13 на 14 червня 2014 року терористи підбили військово-транспортний літак Повітряних Сил ЗСУ, коли він заходив на посадку. Тоді загинули 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської бригади і 9 членів екіпажу.

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Літак був вражений вогнем із зенітної установки і великокаліберного кулемета.

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У 2017 році до семи років позбавлення волі було засуджено екс-начальника штабу АТО генерала Віктора Назарова. Його звинуватили у службовій недбалості. Стало відомо про те, що він знав про розташування бойовиків на аеродромі Луганська, але не вжив жодних заходів.

Коли впав літак, Плотницкий був ватажком незаконного збройного формування "Зоря", Патрушев був його заступником, а Гуреєв очолював батальйон луганських НЗФ "Витязь".

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Зараз всі вони знаходяться в розшуку, суд виніс рішення заочно.

У лютому 2017 року українські спецслужби провели в Луганську операцію, знищивши полковника терористичних НЗФ Олега Анащенка, який командував усією ППО луганських терористів і був безпосереднім організатором атаки.

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