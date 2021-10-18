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СЬОГОДНІ Новини України

За добу майже 10 000 випадків. В Україні збільшилася кількість хворих на COVID-19

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
18 жовтня, 08:10
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В Україні на вихідних фіксували менше нових пацієнтів з коронавірусом, ніж у будні – у МОЗ озвучили цифри
В Одеській області чоловік і дружина померли від коронавірусу
В Одеській області чоловік і дружина померли від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу, 17 жовтня, виявили 9524 нових випадки інфікування коронавірусом. Це на 1764 менше, ніж добою раніше.

Про це повідомляє МОЗ.

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Зазначається, що вчора захворіли 790 дітей і 122 медпрацівники. Усього інфекцію підтвердили у 2 644 694 людей. За минулу добу від COVID-19 померло 177 жителів України (всього – 60 810). Вилікувати вдалося 2 329 418 інфікованих (3421 – за останню добу).

У МОЗ підкреслили, що 97% госпіталізованих з COVID-19 у вересні – невакциновані.

Коронавірус в Україні. Статистика МОЗ

Україна увійшла до п'ятірки країн в світі по смертності від коронавірусу

Раніше ми повідомляли, що в усьому світі 11 жовтня зафіксували 389 864 нових випадки COVID-19. Як виявилося, Україна увійшла до п'ятірки країн у світі, де за добу найбільше померлих від COVID-19.

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Всього 6 745 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4-му місці в світі і на третьому – в Європі.

Зокрема, 11 жовтня в США – 84 154 зараження, у Великобританії – 38 520, в Туреччині – 33 860.

А в Росії – 28 190 хворих, в Румунії – 16 743.

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Україна з 11 996 випадками на 8-му місці між Іраном і Таїландом. В Європі Україна на 4-му місці.

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