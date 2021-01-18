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За добу коронавірусом заразилися понад три тисячі українців

18 січня, 08:12

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від COVID-19 померли 67 осіб

В Україні за останню добу виявили 3034 нових випадки інфікування коронавірусом. Це мінімальне число зареєстрованих нових випадків з вересня.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 163 716 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 67 українців (всього – 20 869). Вилікувати вдалося 871 196 інфікованих (5236 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що безкоштовно вакцину від COVID-19 зможе отримати тільки половина українців. Решті доведеться або не вакцинуватися, або шукати і оплачувати вакцину самостійно. Напередодні народний депутат від "Слуги народу" Євген Кравчук озвучив ймовірну вартість – близько 700 грн.

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Також нагадаємо, 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити і після 24 січня. За його словами, це підтримує і він сам, і його радники, і провідні епідеміологи країни.

Крім того, Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій (ВООЗ) не підтримує ідею запуску вакцинаційних паспортів і виступає проти введення обов'язкової вакцинації при міжнародних поїздках.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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