За добу коронавірусом заразилися понад п'ять тисяч українців

За добу від COVID-19 померли 149 осіб

В Україні за останню добу виявили 5529 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 206 412 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 149 українців (всього – 22 351). Вилікувати вдалося 992 031 інфікованого (11 946 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що безкоштовно вакцину від COVID-19 зможе отримати тільки половина українців. Решті доведеться або не вакцинуватися, або шукати і оплачувати вакцину самостійно. Напередодні народний депутат від "Слуги народу" Євген Кравчук озвучив ймовірну вартість – близько 700 грн.

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Також нагадаємо, за минулий тиждень виявлено 31 130 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1059 українців, одужали 81 554 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 січня в Україні госпіталізували 11 768 осіб. Читайте детальніше про ситуацію з епідемією за тиждень.

Крім того, Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій (ВООЗ) не підтримує ідею запуску вакцинаційних паспортів.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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