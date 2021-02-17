За добу коронавірусом заразилися понад 4 тисяч українців

В Україні за останню добу виявили 4286 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Всього інфекцію підтвердили у 1 280 904 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 147 українців (всього – 24 689). Вилікувати вдалося 1 128 895 інфікованих (5927 – за останню добу).
Раніше ми повідомляли, що в Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Третьою вакциною, заявка на яку була подана на реєстрацію, став препарат виробництва Pfizer.
Також нагадаємо, 15 лютого в Україні мала розпочатися вакцинація від коронавірусу. Однак кампанію довелося відкласти – влада досі не отримала першу партію препаратів. Чому так сталося і коли українці зможуть вакцинуватися від COVID-19 – читайте в матеріалі "Сьогодні".
Крім того, ВООЗ хоче вакцинувати від коронавірусу навіть тих, хто перехворів. За слабкого перебігу COVID-19 природного імунітету може виявитися недостатньо.
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні
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