За добу коронавірусом заразилися майже сім тисяч українців

За добу від COVID-19 померли 228 осіб

В Україні за останню добу виявили 6911 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 090 496 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 228 українців (всього – 19 357). Вилікувати вдалося 761 898 інфікованих (14 490 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що голова МОЗ Максим Степанов прокоментував можливість введення "весняного" локдауну. На його думку, введення "зимових" обмежень дозволить зменшити навантаження на систему охорони здоров'я – "щоб ми всім у стані були надавати медичну допомогу".

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Також нагадаємо, Україна очікує додатково 1,9 млн доз вакцини проти COVID-19. Влада вже підписала контракт про постачання з китайською компанією Sinovac Biotech.

Крім того, голова МОЗ Максим Степанов розповів, скільки "ковідних" ліжок забезпечені киснем. Загальна кількість вільних ліжок з киснем – 34 987. Всього в медустановах з COVID-19 перебувають 22 802 пацієнти.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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