За добу майже 300 тис. людей! Темпи вакцинації проти коронавірусу зростають

За добу 12 листопада в Україні 299 854 особи було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 135 727 людей, повністю імунізовано – 164 127 осіб.
Про це пише пресслужба МОЗ.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 121 804 особи, з них отримали одну дозу – 12 121 802 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 586 461 людина (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).
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Загалом проведено 20 708 263 щеплення. 91,1% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
За останню добу працювали:
- 1116 мобільних бригад з імунізації;
- 3211 пунктів щеплення;
- 437 центрів вакцинації населення.
Коронавірус в Україні
За добу 12 листопада в Україні зафіксовано 23 572 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 1622, медпрацівників – 436).
Минулої доби госпіталізували 4564 людини, крім цього, зафіксували 695 летальних випадків. Одужали 25 415 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 203 149 осіб;
- одужали – 2 620 094 особи;
- летальних випадків – 76 302;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і Львівській (1243) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1839 випадків;
- Вінницька область – 887 випадків;
- Волинська область – 642 випадки;
- Дніпропетровська область – 2219 випадків;
- Донецька область – 1010 випадків;
- Житомирська область – 772 випадки;
- Закарпатська область – 516 випадків;
- Запорізька область – 920 випадків;
- Івано-Франківська область – 946 випадків;
- Київська область – 997 випадків;
- Кіровоградська область – 168 випадків;
- Луганська область – 339 випадків;
- Львівська область – 1243 випадки;
- Миколаївська область – 965 випадків;
- Одеська область – 2066 випадків;
- Полтавська область – 1124 випадки;
- Рівненська область – 840 випадків;
- Сумська область – 584 випадки;
- Тернопільська область – 428 випадків;
- Харківська область – 1876 випадків;
- Херсонська область – 310 випадків;
- Хмельницька область – 1015 випадків;
- Черкаська область – 530 випадків;
- Чернівецька область – 348 випадків;
- Чернігівська область – 988 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.