За добу майже 300 тис. людей! Темпи вакцинації проти коронавірусу зростають

12 листопада в Україні виявили 23 572 нових випадки коронавірусу

В Україні до кінця року діє адаптивний карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 12 листопада в Україні 299 854 особи було вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 135 727 людей, повністю імунізовано – 164 127 осіб.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 121 804 особи, з них отримали одну дозу – 12 121 802 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 586 461 людина (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 20 708 263 щеплення. 91,1% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

За останню добу працювали:

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1116 мобільних бригад з імунізації;

3211 пунктів щеплення;

437 центрів вакцинації населення.

Коронавірус в Україні

За добу 12 листопада в Україні зафіксовано 23 572 нових підтверджених випадки COVID-19 (захворіло дітей – 1622, медпрацівників – 436).

Минулої доби госпіталізували 4564 людини, крім цього, зафіксували 695 летальних випадків. Одужали 25 415 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіло – 3 203 149 осіб;

одужали – 2 620 094 особи;

летальних випадків – 76 302;

проведено ПЛР-тестувань – 15 189 223.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1839), Дніпропетровській (2219), Одеській (2066), Харківській (1876) і Львівській (1243) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 1839 випадків;

Вінницька область – 887 випадків;

Волинська область – 642 випадки;

Дніпропетровська область – 2219 випадків;

Донецька область – 1010 випадків;

Житомирська область – 772 випадки;

Закарпатська область – 516 випадків;

Запорізька область – 920 випадків;

Івано-Франківська область – 946 випадків;

Київська область – 997 випадків;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 339 випадків;

Львівська область – 1243 випадки;

Миколаївська область – 965 випадків;

Одеська область – 2066 випадків;

Полтавська область – 1124 випадки;

Рівненська область – 840 випадків;

Сумська область – 584 випадки;

Тернопільська область – 428 випадків;

Харківська область – 1876 випадків;

Херсонська область – 310 випадків;

Хмельницька область – 1015 випадків;

Черкаська область – 530 випадків;

Чернівецька область – 348 випадків;

Чернігівська область – 988 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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