За добу в Україні виявили понад 11 тис. випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 11 288 нових випадки інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 635 170 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 219 мешканців України (всього – 60 633). Вилікувати вдалося 2 325 997 інфікованих (3 541 – за останню добу).
Україна увійшла до п'ятірки країн у світі за смертністю від коронавірусу
Раніше ми повідомляли, що в усьому світі 11 жовтня зафіксували 389 864 нових випадки COVID-19. Як з’ясувалося, Україна увійшла до п'ятірки країн у світі, де за добу найбільше померлих від COVID-19.
Всього 6 745 осіб у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4-му місці в світі і на третьому – в Європі.
Зокрема, 11 жовтня у США – 84 154 зараження, у Великій Британії – 38 520, в Туреччині – 33 860.
А в Росії – 28 190 хворих, в Румунії – 16 743.
Україна з 11 996 випадками на 8-му місці між Іраном і Таїландом. В Європі Україна на 4-му місці.
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