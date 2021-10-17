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СЬОГОДНІ Новини України

За добу в Україні виявили понад 11 тис. випадків COVID-19

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
17 жовтня, 08:13
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В Україні з початку епідемії COVID-19 захворіло понад 2,6 млн осіб – більш ніж 60 тисяч померли від хвороби
В Україні виявили нові випадки COVID-19
В Україні виявили нові випадки COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 11 288 нових випадки інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 635 170 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 219 мешканців України (всього – 60 633). Вилікувати вдалося 2 325 997 інфікованих (3 541 – за останню добу).

Україна увійшла до п'ятірки країн у світі за смертністю від коронавірусу

Раніше ми повідомляли, що в усьому світі 11 жовтня зафіксували 389 864 нових випадки COVID-19. Як з’ясувалося, Україна увійшла до п'ятірки країн у світі, де за добу найбільше померлих від COVID-19.

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Всього 6 745 осіб у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4-му місці в світі і на третьому – в Європі.

Зокрема, 11 жовтня у США – 84 154 зараження, у Великій Британії – 38 520, в Туреччині – 33 860.

А в Росії – 28 190 хворих, в Румунії – 16 743.

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Україна з 11 996 випадками на 8-му місці між Іраном і Таїландом. В Європі Україна на 4-му місці.

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