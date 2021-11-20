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СЬОГОДНІ Новини України

За добу в Україні виявили понад 18 тис. нових COVID-випадків

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
20 листопада, 08:25
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88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані
В Україні зафіксували нові випадки коронавірусу
В Україні зафіксували нові випадки коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 19 листопада зафіксовано 18 250 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1463, медпрацівників – 380).

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Також минулої доби:

  • госпіталізовано – 3594 особи;
  • летальних випадків – 664;
  • одужали – 21 979 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.

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Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1484 випадки;
  • Вінницька область – 776 випадків;
  • Волинська область – 652 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1870 випадків;
  • Донецька область – 1010 випадків;
  • Житомирська область – 547 випадків;
  • Закарпатська область – 519 випадків;
  • Запорізька область – 1027 випадків;
  • Івано-Франківська область – 570 випадків;
  • Київська область – 965 випадків;
  • Кіровоградська область – 234 випадки;
  • Луганська область – 255 випадків;
  • Львівська область – 1017 випадків;
  • Миколаївська область – 907 випадків;
  • Одеська область – 840 випадків;
  • Полтавська область – 931 випадок;
  • Рівненська область – 661 випадок;
  • Сумська область – 461 випадок;
  • Тернопільська область – 336 випадків;
  • Харківська область – 657 випадків;
  • Херсонська область – 222 випадки;
  • Хмельницька область – 735 випадків;
  • Черкаська область – 704 випадки;
  • Чернівецька область – 203 випадки;
  • Чернігівська область – 667 випадків.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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