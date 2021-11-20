За добу в Україні виявили понад 18 тис. нових COVID-випадків

За добу 19 листопада зафіксовано 18 250 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1463, медпрацівників – 380).
Про це пише прес-служба МОЗ.
Також минулої доби:
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- госпіталізовано – 3594 особи;
- летальних випадків – 664;
- одужали – 21 979 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1484 випадки;
- Вінницька область – 776 випадків;
- Волинська область – 652 випадки;
- Дніпропетровська область – 1870 випадків;
- Донецька область – 1010 випадків;
- Житомирська область – 547 випадків;
- Закарпатська область – 519 випадків;
- Запорізька область – 1027 випадків;
- Івано-Франківська область – 570 випадків;
- Київська область – 965 випадків;
- Кіровоградська область – 234 випадки;
- Луганська область – 255 випадків;
- Львівська область – 1017 випадків;
- Миколаївська область – 907 випадків;
- Одеська область – 840 випадків;
- Полтавська область – 931 випадок;
- Рівненська область – 661 випадок;
- Сумська область – 461 випадок;
- Тернопільська область – 336 випадків;
- Харківська область – 657 випадків;
- Херсонська область – 222 випадки;
- Хмельницька область – 735 випадків;
- Черкаська область – 704 випадки;
- Чернівецька область – 203 випадки;
- Чернігівська область – 667 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Раніше ми писали:
- У МОЗ заявили, що в Україні області можуть почати виходити з "червоної карантинної зони" вже наступного тижня.
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