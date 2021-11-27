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СЬОГОДНІ Новини України

За добу в Україні зафіксували понад 14 тис. нових випадків COVID-19: де найбільше

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
27 листопада, 08:25
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Від початку вакцинації від COVID-19 в Україні зроблено понад 24 млн щеплень
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 26 листопада в Україні зафіксовано 14 200 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1296, медпрацівників – 212).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу:

  • госпіталізовані – 3305 осіб;
  • летальних випадків – 568;
  • одужали – 22 946 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 3 414 540 осіб;
  • одужали – 2 899 967 осіб;
  • летальних випадків – 84 717.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904), Дніпропетровській (866) і Вінницькій (823) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1630 випадків;
  • Вінницька область – 823 випадки;
  • Волинська область – 596 випадків;
  • Дніпропетровська область – 866 випадків;
  • Донецька область – 1044 випадки;
  • Житомирська область – 360 випадків;
  • Закарпатська область – 414 випадків;
  • Запорізька область – 635 випадків;
  • Івано-Франківська область – 274 випадки;
  • Київська область – 698 випадків;
  • Кіровоградська область – 180 випадків;
  • Луганська область – 203 випадки;
  • Львівська область – 745 випадків;
  • Миколаївська область – 490 випадків;
  • Одеська область – 624 випадки;
  • Полтавська область – 904 випадки;
  • Рівненська область – 558 випадків;
  • Сумська область – 365 випадків;
  • Тернопільська область – 232 випадки;
  • Харківська область – 565 випадків;
  • Херсонська область – 219 випадків;
  • Хмельницька область – 626 випадків;
  • Черкаська область – 596 випадків;
  • Чернівецька область – 172 випадки;
  • Чернігівська область – 381 випадок.


Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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