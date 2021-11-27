За добу в Україні зафіксували понад 14 тис. нових випадків COVID-19: де найбільше

Від початку вакцинації від COVID-19 в Україні зроблено понад 24 млн щеплень

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 26 листопада в Україні зафіксовано 14 200 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1296, медпрацівників – 212).

Про це пише пресслужба МОЗ.

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За минулу добу:

госпіталізовані – 3305 осіб;

летальних випадків – 568;

одужали – 22 946 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 414 540 осіб;

одужали – 2 899 967 осіб;

летальних випадків – 84 717.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904), Дніпропетровській (866) і Вінницькій (823) областях.

Кількість заражених в регіонах за добу:

м. Київ – 1630 випадків;

Вінницька область – 823 випадки;

Волинська область – 596 випадків;

Дніпропетровська область – 866 випадків;

Донецька область – 1044 випадки;

Житомирська область – 360 випадків;

Закарпатська область – 414 випадків;

Запорізька область – 635 випадків;

Івано-Франківська область – 274 випадки;

Київська область – 698 випадків;

Кіровоградська область – 180 випадків;

Луганська область – 203 випадки;

Львівська область – 745 випадків;

Миколаївська область – 490 випадків;

Одеська область – 624 випадки;

Полтавська область – 904 випадки;

Рівненська область – 558 випадків;

Сумська область – 365 випадків;

Тернопільська область – 232 випадки;

Харківська область – 565 випадків;

Херсонська область – 219 випадків;

Хмельницька область – 626 випадків;

Черкаська область – 596 випадків;

Чернівецька область – 172 випадки;

Чернігівська область – 381 випадок.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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