За добу в Україні зафіксували понад 14 тис. нових випадків COVID-19: де найбільше

За добу 26 листопада в Україні зафіксовано 14 200 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1296, медпрацівників – 212).
Про це пише пресслужба МОЗ.
За минулу добу:
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- госпіталізовані – 3305 осіб;
- летальних випадків – 568;
- одужали – 22 946 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 414 540 осіб;
- одужали – 2 899 967 осіб;
- летальних випадків – 84 717.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1630), Донецькій (1044), Полтавській (904), Дніпропетровській (866) і Вінницькій (823) областях.
Кількість заражених в регіонах за добу:
- м. Київ – 1630 випадків;
- Вінницька область – 823 випадки;
- Волинська область – 596 випадків;
- Дніпропетровська область – 866 випадків;
- Донецька область – 1044 випадки;
- Житомирська область – 360 випадків;
- Закарпатська область – 414 випадків;
- Запорізька область – 635 випадків;
- Івано-Франківська область – 274 випадки;
- Київська область – 698 випадків;
- Кіровоградська область – 180 випадків;
- Луганська область – 203 випадки;
- Львівська область – 745 випадків;
- Миколаївська область – 490 випадків;
- Одеська область – 624 випадки;
- Полтавська область – 904 випадки;
- Рівненська область – 558 випадків;
- Сумська область – 365 випадків;
- Тернопільська область – 232 випадки;
- Харківська область – 565 випадків;
- Херсонська область – 219 випадків;
- Хмельницька область – 626 випадків;
- Черкаська область – 596 випадків;
- Чернівецька область – 172 випадки;
- Чернігівська область – 381 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.