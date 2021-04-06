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За добу щеплення отримали 0 людей – індійська вакцина закінчується, китайську використовувати неможливо

6 квітня, 14:19

Віталій Андронік Віталій Андронік

Імпортер вакцини CoronaVac Sinovac не надав документів, які потрібні для початку щеплень, – ДП "Медичні закупівлі"

В Україні закінчується вакцина CoviShield (AstraZeneca). Про нуль вакцинованих три дні поспіль звітує Київська область. У деяких регіонів теж на залишках вже по нулях.

Вакцина просто закінчилася

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У Київській області вже три дні поспіль нікого не щеплять від COVID-19.

"У нас просто закінчилася вакцина", – прокоментував Сергій Мартинчук, епідеміолог, координатор вакцинальної кампанії від COVID-19 в Київській області.

Вакцинацію днями обіцяють продовжити. Препаратом поділяться інші області. МОЗ уже видав наказ, каже Мартинчук. Київська область має найближчими днями отримати 5000 доз.

"Є наказ МОЗ, і нам вакцину повинна передати Харківська область. Ось сьогодні-завтра вона повинна бути", – розповів Сергій Мартинчук.

Які ще регіони залишилися без вакцини

На ранок 6 квітня про нульові залишки на регіональних складах звітували вісім областей, ще дві вже були на мізерних залишках. МОЗ опублікував наказ і почав екстрено перекидати вакцини з одних регіонів до інших.

  • У Харківської області заберуть ще 1,5 тис. доз – для Чернігівської області.
  • З Дніпропетровської до Херсонської відправлять 2 тис. вакцин.
  • Львівська область відправить 2 тис. доз до Тернопільської.

В Україні вже використали 304,8 тис. доз з 500 тис. вакцин Covishield. Поставки інших блокуються.

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Залишки вакцини в регіонах

Коли буде наступна поставка вакцини

Коли до України надійде наступна партія вакцини – невідомо. Індія заблокувала експорт CoviShield (AstraZeneca) до травня.

А вакцина CoronaVac, яку 25 березня привезли до України з Китаю, не отримала дозволу на застосування. У ДП "Медичні закупівлі" повідомляють, що не можуть прийняти препарат, який привіз "Лекхім".

Підприємство не надало всіх документів на вакцину. Для дозволу на використання вакцини потрібні наступні документи:

  • сертифікат якості,
  • серія продукції,
  • реєстраційне посвідчення,
  • сертифікат походження від виробника,
  • відомості про прекваліфікації ВООЗ,
  • документи, які підтверджують дотримання холодового ланцюжка.
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/ Фото: REUTERS

Китайську вакцину CoronaVac Sinovac "Лекхім" повинен був привезти ще 6 березня. Тепер згідно з угодпю підприємство повинно сплатити 0,1% від суми угоди за кожен день прострочення і 7% за прострочення на місяць. На сьогодні це вже понад 96,4 млн грн пені, і ця сума зростає щодня.

В "Лекхимі" відмовилися коментувати, чому на препарат немає документів.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна зіткнулася з невиконанням зобов'язань виробниківщодо своєчасних поставок за контрактами – це стосується Covishield, SinoVac та програми COVAX.

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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МОЗ вакцина AstraZeneca Covishield CoronaVac

Джерело: Сьогодні

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