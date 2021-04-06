За добу щеплення отримали 0 людей – індійська вакцина закінчується, китайську використовувати неможливо

В Україні закінчується вакцина CoviShield (AstraZeneca). Про нуль вакцинованих три дні поспіль звітує Київська область. У деяких регіонів теж на залишках вже по нулях.
Вакцина просто закінчилася
У Київській області вже три дні поспіль нікого не щеплять від COVID-19.
"У нас просто закінчилася вакцина", – прокоментував Сергій Мартинчук, епідеміолог, координатор вакцинальної кампанії від COVID-19 в Київській області.
Вакцинацію днями обіцяють продовжити. Препаратом поділяться інші області. МОЗ уже видав наказ, каже Мартинчук. Київська область має найближчими днями отримати 5000 доз.
"Є наказ МОЗ, і нам вакцину повинна передати Харківська область. Ось сьогодні-завтра вона повинна бути", – розповів Сергій Мартинчук.
Які ще регіони залишилися без вакцини
На ранок 6 квітня про нульові залишки на регіональних складах звітували вісім областей, ще дві вже були на мізерних залишках. МОЗ опублікував наказ і почав екстрено перекидати вакцини з одних регіонів до інших.
- У Харківської області заберуть ще 1,5 тис. доз – для Чернігівської області.
- З Дніпропетровської до Херсонської відправлять 2 тис. вакцин.
- Львівська область відправить 2 тис. доз до Тернопільської.
В Україні вже використали 304,8 тис. доз з 500 тис. вакцин Covishield. Поставки інших блокуються.
Залишки вакцини в регіонах
Коли буде наступна поставка вакцини
Коли до України надійде наступна партія вакцини – невідомо. Індія заблокувала експорт CoviShield (AstraZeneca) до травня.
А вакцина CoronaVac, яку 25 березня привезли до України з Китаю, не отримала дозволу на застосування. У ДП "Медичні закупівлі" повідомляють, що не можуть прийняти препарат, який привіз "Лекхім".
Підприємство не надало всіх документів на вакцину. Для дозволу на використання вакцини потрібні наступні документи:
- сертифікат якості,
- серія продукції,
- реєстраційне посвідчення,
- сертифікат походження від виробника,
- відомості про прекваліфікації ВООЗ,
- документи, які підтверджують дотримання холодового ланцюжка.
/ Фото: REUTERS
Китайську вакцину CoronaVac Sinovac "Лекхім" повинен був привезти ще 6 березня. Тепер згідно з угодпю підприємство повинно сплатити 0,1% від суми угоди за кожен день прострочення і 7% за прострочення на місяць. На сьогодні це вже понад 96,4 млн грн пені, і ця сума зростає щодня.
В "Лекхимі" відмовилися коментувати, чому на препарат немає документів.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна зіткнулася з невиконанням зобов'язань виробниківщодо своєчасних поставок за контрактами – це стосується Covishield, SinoVac та програми COVAX.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
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