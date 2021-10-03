За добу в Україні коронавірусом заразилися майже 8 тисяч осіб

В Україні за останню добу виявили 7 967 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 455 189 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 126 жителів України (всього – 56 775). Вилікувати вдалося 2 263 407 інфікованих (1 483 – за останню добу).
Чим небезпечний штам "Дельта"?
"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.
Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінуючий. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими штамами:
"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);
ризик госпіталізації вище;
ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.
"Дельта"-варіант може бути на 30-100% заразнішим, ніж варіант "Альфа".
"Дельта"-варіант може бути на 30-100% заразнішим, ніж варіант "Альфа".
Читайте також:
- Вакцина чи імунітет: вчені порівняли, що ефективніше проти COVID-19
- Примусова вакцинація в Україні: кого звільнять від роботи без COVID-сертифікату
- У лікарні Дніпра заповнена COVID-реанімація. Всі пацієнти – противники вакцинації