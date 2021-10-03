За добу в Україні коронавірусом заразилися майже 8 тисяч осіб

В Україні з початку епідемії коронавірусом заразилися 2 455 189 осіб – 56 775 померли від хвороби

Кількість заражених за добу коронавірусом зменшилась / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 7 967 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 455 189 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 126 жителів України (всього – 56 775). Вилікувати вдалося 2 263 407 інфікованих (1 483 – за останню добу).

Чим небезпечний штам "Дельта"?

"Дельта" швидше передається. Мутації в шипоподібні білку вірусу зробили його більш проникаючим в клітини людини.

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Наприклад, у Великій Британії серед нещеплених "Дельта"-варіант вже домінуючий. У Public Health England оцінили ризики "Дельти" порівняно з іншими штамами:

"Дельта" швидше передається, ніж "Альфа"-варіант (британський);

ризик госпіталізації вище;

Реклама ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

"Дельта"-варіант може бути на 30-100% заразнішим, ніж варіант "Альфа".

"Дельта"-варіант може бути на 30-100% заразнішим, ніж варіант "Альфа".

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