Заблокували канали, але не трансляції! Прокол YouTube в забороні 112, ZIK і NewsOne

Виявилося, що мовлення заблокували лише на території України і заборону легко можна обійти – знадобиться лише гаджет і підключення до Інтернету

В Україні Youtube заблокував три канали – ZIK, 112 і NewsOne. Але онлайн-трансляцію "Першого Незалежного", який транслювали на трьох майданчиках, все ще можна подивитися.

Що ж пішло не так?

Реклама

Youtube заблокував три канали, їх справді не відкрити. Неможливо подивитися і список опублікованого контенту.

Але, потрібне відео і навіть онлайн трансляцію, можна знайти в пошуковій системі. Будь-який бажаючий може написати, наприклад, "112 канал онлайн". Зверху відобразиться сам канал, який заблокований, а трохи нижче відео, які опубліковані на тому ж майданчику, але доступні.

Реклама

Крім того, телеканал "Перший Незалежний" оперативно відреагував на обмеження перегляду в Youtube. І розширив своє мовлення ще на три Youtube-майданчика. На них можна безперешкодно подивитися прямий ефір і програми в записі. Називаються вони: 112 UA TV, ZIK UA TV і NEWSONE UA TV.

Реклама

"Всі дії Банкової абсолютно безглузді, так як ми відкрили нові майданчики, з яких українські глядачі можуть отримувати нову інформацію", – заявила прес-служба "Першого Незалежного".

Крім того, в повідомленні пропагандистського каналу говориться, що команда вже звернулася в офіс YouTube в Дубліні з апеляцією на це рішення.

Реклама

Трансляцію заборонили лише в Україні?

В налаштуваннях Google-аккаунта, прямо в Youtube можна змінити своє місце розташування, це зробити досить просто. Наприклад, перебуваючи в Україні можна клікнути, що зараз перебуваєте в Австрії і канал відразу ж відкривається.

Також, можна запустити VPN-сервер, зробити це можна навіть онлайн. Отже, можемо зробити висновок, що заблокували трансляції лише на території України – в інших же країнах трансляція триває. І будь-хто, хто володіє на елементарному рівні комп'ютером зможе обійти заборону.

Як відреагували в Мінкульті?

Міністр культури Олександр Ткаченко вже відреагував на блокування Youtube-каналів. Він подякував компанії за реакцію на звернення Мінкульту, яке направили в лютому, після рішення РНБО.

"Вдячний фахівцям платформи YouTube, що звернули увагу на наше звернення і рішення РНБО України щодо телеканалів, які несли загрозу національній безпеці України, так як вони не ЗМІ, або звичайні замовники, а частина пропагандистської війни Росії проти України", – написав Ткаченко.

За його словами, блокування трьох каналів – важливий крок, що наближає світ до розуміння дій України в сфері боротьби з російською пропагандою.

Нагадаємо, що ввечері 2 лютого президент Зеленський ввів в дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів "112", ZIK і NewsOne. Обмеження передбачають анулювання ліцензій і заборону користуватися радіочастотним ресурсом України.

Раніше ми повідомляли, що за словами глави держави, це було важке рішення, проте канали, які потрапили під санкції, фінансувалися Росією і займалися пропагандою.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама